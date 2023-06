Dok su antifašisti slavili, dublje u šumi se odvijala prava drama. Peternel je bio vođa skupine

Subota 17. 6. 2023.

Veličanstvena proslava u Makarskoj, turističkom betonskom biseru Mediterana. Tamošnja turistička zajednica i privatni investitori godinama su pokušavali nagovoriti svojeglavog vlasnika zadnje privatne parcele koja je odolijevala veličanstvenoj ideji apsolutne betonizacije naše obale. Ta beskorisna, zapuštena, zelena površina, koju glupi i retrogradni vlasnik Jozo baš nikako nije htio zamijeniti za sedam stanova na zagrebačkom Jarunu, koje mu je nudio privatni investitor Dominik iz Gruda, namjeravajući tu napraviti manji turistički objekt s niti 50 apartmana. Kada je Jozo kapitulirao i kada su bageri zaorali i njegovu beskorisnu djedovinu, Makarska je postala prvi dalmatinski grad bez ijedne zelene površine. Proslava se okončala koncertom Ramba Amadeusa, publika je pjevala uz stihove "beton, beton, samo beton, beton nama treba, jer iz trave nonšalantno, ljuta zmija vreba".

Nedjelja 18. 6. 2023.

Hrvatska je izgubila finale Lige nacija protiv Španjolske, čiji su igrači, nakon 120 minuta igre, bolje izvodili jedanaesterce, ali da će se iz toga izroditi skandal, nitko nije očekivao. Još dok su navijači izlazili sa stadiona, krenulo je šaputanje da se tu nešto čudno dogodilo, jer je ovu generaciju na penale nemoguće dobiti, ali tek kada se pojavila informacija da je odmah nakon utakmice na informativni razgovor priveden Zlatko Dalić, stvari su postale ozbiljne. Dalićev odvjetnik tvrdi da su inspektori satima ispitivali Dalića, jer su dobili anonimnu prijavu da je Hrvatska pustila utakmicu, pokušavajući se prikazati lošijom nego što zapravo jest, kako bi se onda razgoropadila kasnije i uzela svoje prvo zlato na idućem Europskom ili Svjetskom prvenstvu. Anonimni izvor iz policije nam je rekao da su dokazi protiv Zlatka jaki, jer je, "svima jasno da je nemoguće da netko puca Livakoviću 6 penala, a da on nijedan ne obrani".

Ponedjeljak 19. 6. 2023.

Crna rupa hrvatskog zdravstva, bolnica Sveti Duh u Zagrebu, ne prestaje šokirati domaću i svjetsku javnost brojnim skandalima koji pune naslovnice. Evo, sada su im otkrili nekoliko beba koje su zaražene virusnim meningitisom, a to se u drugim bolnicama ne događa kao što u drugim bolnicama pacijenti ne umiru po čekaonicama, a naši pokojnici ne leže po podovima mrtvačnica. Zbog svega toga pred bolnicom su se pojavile skupine građana koji mole krunicu, nadajući se da će dočekati dan da gradonačelnik Senf odustane od očito pogrešne ideje da jedinom gradskom bolnicom upravljaju njegovi kadrovi, umjesto da ih postavlja Plenki i HDZ, jer su u bolnicama kojima oni upravljaju ovakvi problemi nemogući i sve toliko dobro funkcionira da građani jedva čekaju da se razbole.

Utorak 20. 6. 2023.

Vijest da je Luka Modrić, legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, samo dva dana nakon više nego sumnjivog poraza u finalu Lige nacija primljen na Hitni odjel psihijatrijske bolnice u Madridu, šokirala je cijeli nogometni svijet. Već danima je, doduše, bilo očito da se nešto čudno događa s Lukom, jer su se pojavili glasovi da će Luka prihvatiti novi ugovor s Realom za deset puta manju lovu on one koju mu nude u Saudijskoj Arabiji. Kada se to zbilja dogodilo, iz Reala su poručili da im je drago da je Luka prihvatio njihovu ponudu, ali da su ga ipak poslali na pregled, jer su mnogi ljudi rekli da takvu ponudu samo lud čovjek može odbiti. U međuvremenu se javila i Fifa koja poručuje Modriću da ne pametuje i da se odrekne konzervativnih nogometnih kodeksa o vjernosti grbu, dresu i navijačima, jer bi se i drugi mogli u njega ugledati, a gdje bi nas dovelo da moral i odanost ponovo postavimo na pijedestal vrlina.

Srijeda 21. 6. 2023.

Dok se Luka Modrić odmara u posebnom apartmanu psihijatrijske bolnice u Madridu, u Hrvtskoj se na tom polju događa nešto još bizarnije. Naime, u zadnjih nekoliko dana većina hitnih psihijatrijskih prijema doslovno je zatrpana pacijentima. Ravnateljica Vrapča, Petrana Brečić, izjavila je da se ne radi ni o kakvom posebnom fenomenu i da se javnost ne treba brinuti, iako se u Vrapču ne samo traži ne samo krevet više nego mjesta nema i po hodnicima: "Ovako je svake godina u ovo vrijeme. Riječ je mahom o nastavnicima i profesorima zagrebačkih osnovnih i srednjih škola koji često znaju dobiti živčani slom u vrijeme zaključivanja ocjena." Predsjednica udruge roditelja obrazovnih eksperata Sanja Milanović izjavila je da joj je žao profesora, ali i poručila "da su slušali struku, ovo im se ne bi dogodilo".

Četvrtak 22. 6. 2023.

Kao i svake godine, hrvatski antifašisti i svi oni koji smatraju da je Hrvatska 1945. pobijedila, ne izgubila u Drugom svjetskom ratu, okupili su se u šumi Brezovica pored Siska, na mjestu gdje je osnovan Prvi sisački partizanski odred. Sve se tamo odvijalo normalno. Političari su govorili s govornice, građani su malo pljeskali, malo se pjevalo, malo sviralo da se odradi državni praznik, Dan antifašističke borbe. Dok su antifašisti slavili, malo dublje u šumi, odvijala se prava drama, jer su policajci koji su osiguravali skup, nabasali na trojku koja im je bila malo sumnjiva. Kada su ih zatražili dokumente, počeli su bježati, ali su ubrzo uhvaćeni. Priznali su da su došli prekinuti skup i pozvati hrvatski narod na ustanak protiv crvene vlasti. Vođa skupine je Igor Peternel, koji je policajcim poručio da priznaje samo sud svoje partije, SDP-a. Policajci su se samo zbunjeno pogledali i zamolili ga da malo šuti.

Petak 23. 6. 2023.

Trebao je to biti jedan sasvim običan dan u životu građanina Vojišlava Šešelja, etničkog čistača u mirovini i četničkog vojvode isto u mirovini. Probudio se, uredio, pojeo malo gibanice po Čičinom originalnom receptu i krenuo u jutarnji program TV Happy, kod Milomira Marića, širiti mržnju i pljuvati "ustaše i Šiptare". Vijest da je hrvatski premijer Plenki u Srbiji i da će ga primiti Hrvatica Ana, trenutačno zaposlena kao Vučićev paž na dužnosti premijerke Srbije i Acin Hrvat Tomo Žigmanov, ministar u Vladi RS, još je nekako prožvakao. Međutim, kada je čuo da u Subotici otvaraju Hrvatski dom, parkirao se pored ceste zaključao iznutra i samo ostao sjediti. Da se nešto čudno događa, primijetili su građani tek satima kasnije i pozvali pomoć, međutim Voja iz zaključanog automobila nije htio van. Samo je šutio, gledao u daljinu i plakao i plakao i plakao. Tek oko ponoći, kada su po njega došli Aca i Baja Mali Knindža, nevoljko je otvorio vrata i izišao. Kažu da je zagrlio Acu i samo tiho prozborio: "Jesmo li se za ovo borili?"