GAF TJEDNA

Dodikova zastupnica Sanja Vulić ljubi ministra usred rasprave o proračunu

Autor
Hassan Haidar Diab
02.11.2025.
u 11:21

Dok BiH tone u inflaciju, zastupnici očito traže utjehu u zagrljaju. A možda je to novi oblik fiskalne politike – malo emocija, malo ruža, pa tko preživi, pričat će

Tijekom rasprave o državnom proračunu u Parlamentu BiH, hit tjedna postala je scena koja više podsjeća na telenovelu nego na ozbiljnu političku debatu. Zastupnica Dodikova SNSD-a Sanja Vulić, inače učiteljica i političarka koja u Zastupničkom domu sjedi od 2020., prišla je ministru financija Srđanu Amidžiću tijekom izlaganja zastupnika Zlatana Begića iz Komšićeva DF-a, poljubila ga u obraz, obrisala mu trag ruža i zagrlila ga – sve uživo pred kamerama.

To nije prošlo bez reakcije: Begić je prekinuo raspravu riječima: "Zamolio bih kolegicu da ne sjedi ministru financija u krilu dok raspravljamo o državnom proračunu jer to je potpuno podcjenjivanje ovog doma." Vulić se potom pokušala izvući objašnjenjem da "nisu sjedili jedni drugima u krilu, već su se okupili oko 'lijepe tajnice Živković' da se konzultiraju." Dok BiH tone u inflaciju, zastupnici očito traže utjehu u zagrljaju. A možda je to novi oblik fiskalne politike – malo emocija, malo ruža, pa tko preživi, pričat će. 

FOTO Bila je najskuplja rezidencija u Jugoslaviji, danas propada: Titovu vilu gradili su zatvorenici, a skrivala je tajni tunel
