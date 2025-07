Dirljiva borba malenog Dina. Prodaje svoje plišance kako bi spasio mamu: 'Ne bih volio da je negdje drugdje'

U selu Podravski Podgajci, nedaleko od Donjeg Miholjca, jedna priča nadilazi svakodnevicu i budi nadu u snagu dječje ljubavi. Dječak Dino Šorman (11) odlučio je prodati cijelu svoju zbirku plišanih igračaka kako bi pomogao svojoj majci Tihani (34), koja je nakon teške prometne nesreće potpuno nepokretna i ovisna o tuđoj pomoći. Dirljivu priču prenosi 24sata, ističući kako Dino planira prodati cijelu kolekciju na kirvaju u obližnjem Viljevu. Novcem želi pomoći baki da kupe medicinski uređaj koji bi Tihani mogao olakšati disanje i spriječiti gušenja uzrokovana sluzi koja se nakuplja u njezinim plućima.

Tihana Šorman (34) nekada je radila kao medicinska sestra u osječkoj bolnici. No 2017. godine, na putu na posao, doživjela je tešku prometnu nesreću. Njezin automobil izletio je s ceste i zabio se u drvo. Vatrogasci su je iz smrskanog vozila izvlačili sat vremena, a liječnici su je jedva uspjeli spasiti iz kliničke smrti. Bila je u komi tjednima, a posljedice su bile strašne: potpuna nepokretnost, hranjenje putem sonde i trajna ovisnost o tuđoj njezi. U trenutku nesreće Dino je imao samo tri godine. Nekoliko mjeseci ranije izgubio je i oca, Tihaninog zaručnika, također u prometnoj nesreći. Ostao je s bakom koja od tada danonoćno brine o teško oboljeloj kćeri i unuku.

– Tihana ne može govoriti, micati se, niti sjediti. No mi znamo da nas čuje, da razumije. Prepoznaje naše glasove, trepće kad nas pozdravlja, mršti se ako nešto ne želi. Okreće glavu kada Dino uđe u sobu jer ne želi da je on vidi takvu – ispričala je baka Anita za 24sata. Dino je danas odličan učenik, a uz redovnu školu pohađa i glazbenu školu. Već tri godine uči harmoniku, a sada želi i gitaru, jer je to bila želja njegove majke dok je bila zdrava. Kad dolazi iz škole, ide ravno mami ispričati što se događalo tog dana. Poljubi je prije spavanja i kaže joj laku noć. – Volim kad je tu. Ne bih volio da je negdje drugdje – kaže tiho.

Dino zna da mami treba poseban medicinski uređaj – takozvani VEST uređaj za čišćenje dišnih puteva, vrijedan čak 12.300 eura. Taj aparat oponaša terapiju perkusije i olakšava izbacivanje sluzi iz pluća. Bez njega, baka mora svakih nekoliko sati ručno aspirirati Tihanu kada dođe do komplikacija poput bronhitisa ili upale pluća.

U ovoj borbi nisu sami. Dinin prijateljica Lana Novak, koja sada živi u Njemačkoj, odlučila je pomoći na poseban način – naslikala je petnaestak crteža i ponudila ih na prodaju. Njezin otac Domagoj, koji je bio prijatelj Tihane iz djetinjstva, pokrenuo je i zakladu u Njemačkoj kako bi prikupili sredstva. – Ljudi pomažu. Neki uplaćuju novac, neki doniraju plišance za prodaju. Malo po malo, skupit će se – kaže baka Anita, koja je već osam godina uz kćer, bez dana predaha. Tihana je danas 100-postotni invalid s minimalnom moždanom aktivnošću. Bila je podvrgnuta čak 15 operacija, preživjela kliničku smrt, komplicirane infekcije i, nedavno, i početak zloćudne bolesti. No unatoč svemu, obitelj ne odustaje.

– Govorili su da neće preživjeti, da neće disati sama, da se neće probuditi. A ona je sve to opovrgnula. Moja Tihana je borac – zaključuje majka. Svi koji žele pomoći Dini i njegovoj majci Tihani u nabavi VEST uređaja mogu to učiniti uplatom na račun:

Anita Šorman

IBAN: HR6923400093211110364

SWIFT: PBZGHR2X