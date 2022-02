Direktor kampa optužen jer je dijete stresla struja te ga lakše ozlijedila

Za općeopasnu radnju optužen je 40-godišnjak, a optužnicu je podigao ODO Split. Tereti ga se da kao direktor kampa u jednom mjestu u Županiji splitsko-dalmatinskoj, tijekom postavljanja vanjske rasvjete u kampu u travnju 2019. nije ugovorio nadzor nad izvedbom električne instalacije.

Ugovaranje nadzora bilo je obavezno po vrijedećim tehničkim propisima, a 40-godišnjak to nije napravio, jer je, tvrdi tužiteljstvo, lakomisleno smatrao da time neće ugroziti sigurnost ljudi. No 31. srpnja 2019., oko 21 sat dijete je ugazilo nogom na podzemnu lampu vanjske rasvjete u krugu navedenog kampa te je, zbog neprovedene zaštite od indirektnog dodira, došlo do strujnog udara. Dijete je lakše ozlijeđeno.