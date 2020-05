DIP: Tražili smo da se ljudi u samoizolaciji najave tri dana ranije

Državno izborno povjerenstvo održalo je danas konferenciju za medije, a nastavno na odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića o raspisivanju izbora za Hrvatski sabor.

- Kao što znate, predsjednik države raspisao je izbore. S obzirom na te datume, postoji datumi za izborne radnje. Neću ih spominjati jer su već navedeni u medijima. Ono što je važno reći, odluka o raspisivanju stupa 6.lipnja. Zadnji dan za prikupljanje kandidatura je 16. lipnja. Izborna promidžba će početi ovisno o ili 17. ili 18 lipnja sve do nastupanja izborne šutnje - kazao je Đuro Sessa, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva.

Rečeno je da građani do 24. lipnja mogu provjeriti gdje im je izborno mjesto. Građani za kandidaturu moraju sakupiti 500 potpisa, nacionalne manjine pak moraju sakupiti 100 potpisa.

- Ovo su treći izbori po redu. Stranke će morati voditi računa o spolnoj ravnopravnosti - rečeno je i nadometnuo je kako u slučaju da se to ne poštuje šalje se prijava Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Najavljeno je kako će pripremiti i webinare za povjerenstva na izbornim mjestima.

O održavanju izbora

- Imali smo kontakte s HZJZ. Objasnili smo im specifičnosti i u onom dijelu koji se tiče provedbe izbore, a to je zaprimanje kandidature i kandidature. U hodu ćemo propisati mjere kojima će se izborni sudionici morati pridržavati. Svega onoga što nije u našeg dosegu, dat ćemo preporuke - rekao je Đuro Sessa. Istaknuo je kako će to biti temeljem preporuka HZJZ-a i da one neće utjecati na pravovaljanost izbora.

- To je sve već propisano za neke druge aktivnosti, pa ćemo se mi na to osloniti - kazao je Sessa.

O ljudima u samoizolaciji

- Upitno je koliko će tih ljudi biti i hoće li oni zatražiti to pravo. Mi smo zatražili da se ljudi u samoizolaciji najave tri dana ranije.

- Očekujem da će HZJZ dati preporuke i za izbore...kako su dali za koncerte, za šetnje po Jarunu...Mi nemamo ovlasti to odrediti.

- Vidjet ćemo hoćemo li dezinficirati kemijske ili ćemo apelirati na ljude na donose svoje. Vidjet ćemo. Pouzdat ćemo u zdrav razum.

- Očekujemo da će birači malo više vremena potrošiti. To uključuje čekanje u redu, distancu. Apeliram da ljudi budu strpljivi. Pravilo je da svi oni koji se zateknu da će ostvariti svoje pravo. Svi oni koji će čekati izbore u 19 sati će ostvariti svoje pravo. To se inače prakticira u inozemstvu. Apeliramo na birače da racionalno koriste tih 12 sati i olakšaju rad izbornom povjerenstvu.

Upitan o izborima u inozemstvu, Sessa je kazao: - To radi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Morat će se poštovati epidemiološka pravila zemlje u kojoj se nalaze. Morat će se zadržati dozvola zemlje u kojoj će se održavati, a to će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u kojoj se nalazi. Ako zemlja neće dati održavanje izbora, onda se neće ostvariti. To je izborni proces. To je pitanje reciprociteta. Ako neka zemlja ne da, onda Hrvatska ne bi dala. To je pitanje diplomatskih odnosa.

Sessa je istaknuo kako se svakodnevno mijenjaju okolnosti i da će se prilagođavati njima, no isto tako i da su izbori za mjesec dana.

- Ako stranke kreću u predizborne aktivnosti prije početka kampanje, to i dalje ulazi u promidžbu i to se mora navesti - upozorio je Sessa.

Podsjećamo, predsjednik Milanović donio je odluku prema kojoj će se izbori održati 5. srpnja ove godine.