Danijela Velić, koja je nestala u Berlinu 12. travnja, pronađena mrtva

Njemačka policija objavila je u petak da su pronašli mrtvu Danijelu Velić (29) koja je nestala 12. travnja.

Uzrok smrti još se istražuje.

Tijelo je izvučeno iz rijeke Špreve u četvrti Kreuzberg kod Berlina.

Danijela je s posla otišla oko 22.15 sati te se zaputila prema berlinskom metrou. Nakon što se nije pojavila u stanu u kojem je živjela, berlinska policija objavila je da je pokrenuta potraga.

Uz njen opis naveli su i da je djelovala depresivno, molbe za informacijama o Danijeli nisu urodile plodom te je na kraju pronađena mrtva.

Njena sestra Dijana negirala je Danijeline znakove depresije.

Tada je za Fenix-magazin.de rekla da se samo nada da je s njenom sestrom sve u redu.

– Na mobitel se ne javlja, isključen je. Danijela je trebala krenuti iz restorana na Bundesplatzu u kojem je radila, najprije S-Bahnom do Landsberger Allee pa potom tramvajem do Lichtenberga, gdje živi. No, kući nije došla. Nitko ne zna je li uopće ušla u vlak i je li uopće ikamo krenula – rekla je tada Dijana.

Danijela je u Njemačku došla 2015. godine, a ovaj petak, nažalost, potvrđene su loše vijesti.