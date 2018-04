U Berlinu nestala Hrvatica. Očajna sestra: Ovo nije normalno ponašanje za nju

U Berlinu je nestala Danijela Velić, 30-godišnja Hrvatica koja je živila i radila u Berlinu. Posljednji put je viđena kako izlazi iz restorana u kojem je radila, a koji se nalazi blizu željezničke postaje Bundesplatz, u četvrtak 12. travnja, oko 22. 15 sati, prenosi Fenix magazin.

Bila je odjevena u crnu kratku, kožnu jaknu, svijetle traperice, šal svijetle boje, na nogama je imala tenisice, a nosila je crnu žensku torbu. Danijela je rođena 5. svibnja 1988. u Pakracu. Potragu za njom pokrenula je sestra Dijana

– Na mobitel se ne javlja, isključen je. Danijela je trebala krenuti iz restorana na Bundesplatzu u kojem je radila, najprije S-Bahnom do Landsberger Allee pa potom tramvajem do Lichtenberga, gdje živi. No, kući nije došla. Nitko ne zna je li uopće ušla u vlak i je li uopće i kamo krenula – kazala je za Fenix-magazin Danijelina sestra Dijana.

Sestra je obavijestila i policiju u Berlinu, nazvala sve bolnice u Berlinu, raspitivala se među prijateljima i poznanicima, ali nije dobila nikakav konkretan trag. Što se dogodilo njezinoj sestri, još nije poznato.

- Još nije pronađena. Dijelim svima informacije, zovem sve koji bi nešto mogli znati no još je nismo pronašli. Zvala sam i roditelje da vidim je li možda došla kod njih, no nije. Ovo nije normalno ponašanje za nju i prije nikad nije nestajala - rekla je Dijana za 24sata.

Bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku Danijele Velić možete javiti njezinoj sestri na broj mobitela 0157 764 07911.