'Da se pucalo, spasili bismo Zagorje! Ostala je samo zemlja, trebaju nam rakete protiv tuče'

Jedan čokot, trideset grozdova. Trideset grozdova, dvije do tri litre vina. Dvije do tri litre vina pa puta 1500 čokota, 5000 butelja na OPG-u Novački. Matematika je egzaktna znanost, nema tu puno promišljanja pa papir i olovku, a ni kalkulator trebao nije Davor Novački dok je računao kakva će mu jesenska berba biti.



U jednadžbu ubacio je tek činjenicu da je njegovu mladom vinogradu ove godine sedmi rođendan, a upravo sedma je godina "udarna". Najjača, najbolja, znaju to svi vinari, govore nam u Zagorju, gdje sedam svjetskih sila, a ni sedam svjetskih čuda nije ravno kapljici iz sedme berbe. I šesta je čudo, objašnjavaju nam dok je pijuckaju u obliku gemišta, ali sedma, to je "ta".