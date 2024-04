Vlasti su tvrdile da je počinila samoubojstvo: Istraga pokazala da su je zlostavljali pa ubili policajci

Mlada Iranka Nika Shakarami koja je postala simbol borbe žena za veću slobodu u Iranu navodno je bila zlostavljana prije svoje smrti, pokazali su to dokumenti koje je BBC dobio na uvid. Nika je sa samo 16 godina nestala nakon prosvjeda koji su izbili još 2022., a njeno tijelo pronađeno je devet dana kasnije. Iako su vlasti izvijestile da je Nika počinila samoubojstvo, najnoviji dokumenti pokazuju upravo suprotno, da su je trojica djelatnika iranskih sigurnosnih službi seksualno zlostavljala, vezala, a potom i tukla do smrti.

BBC je proveo mjesece provjeravajući dokumente koji su cirkulirali, a jedan od njih mogao bi indicirati što se zapravo dogodilo nakon nestanka 16-godišnjakinje. O njenom nestanku ranije se izvještavalo, a Iranke su uzvikivale njeno ime na prosvjedima koji su izbili zbog strogih pravila nametnutih ženama. Revolt Iranki potaknula je izvorno smrt 22-godišnje Mahse Amini koja je preminula od ozljeda koje su joj nanijeli policajci u pritvoru u kojem je završila jer nije pravilno nosila hidžab.

U Nikinom slučaju, njena obitelj pronašla je njeno tijelo više od tjedan dana od kada je nestala s prosvjeda. Samo nekoliko trenutaka prije nego što je nestala, Nika je bila i snimljena kako pali hidžabe u centru Teherana. Djevojka to nije znala, no na prosvjedu su ju promatrali agenti tajnih službi u civilu. Tim 12 u jednom ju je trenutku ocijenio opasnom. Sumnjali su da je Nika vođa jer se ponašala "nekonvencionalno" i jer je obavljala puno poziva putem mobitela. Kada su potvrdili njen identitet kao jedne od voditeljica prosvjeda, pokušali su je uhititi, no pobjegla im je. Nakon gotovo sat vremena, Tim 12 uhvatio je Niku, zatim su joj zavezali ruke i stavili je u stražnji dio neoznačenog vozila s hladnjačom.

Prvo su je odveli u policijski kamp koji se nalazio u neposrednoj blizini mjesta na kojem je prosvjedovala, no tamo više nije bilo mjesta. Zatim su nastavili prema centru za pritvor koji je bio udaljen 35 minuta, a čiji je zapovjednik inicijalno pristao prihvatiti Niku, no ubrzo se predomislio. "Optužena je konstantno psovala i skandirala. Tada je u centru bilo još 14 uhićenih žena, te sam smatrao da bi ih Nika mogla uzrujavati, ili pokrenuti pobunu" otkrio je zapovjednik u izvješću. Vođa Tima 12, Morteza Jalil, tada je kontaktirao stožer kako bi ga uputili kamo da odvede djevojku, a oni su ga poslali u zloglasni zatvor Evin, no Nika tamo nikada nije stigla. Nedugo nakon poziva, Jalil je zaustavio vozilo kada je čuo glasne zvukove iz stražnjeg djela, a stravični detalji izvješća otkrili su o čemu je bila riječ.

"Član tima Arash Kalhor začepio joj je usta čarapama, a potom je Sadegh Monjazy sjeo na nju, nakon čega se smirila. Ne znam što se dogodilo, ali je nakon nekoliko minuta ponovno počela psovati. Nisam vidio što se događalo, samo sam čuo svađu i tučnjavu" poručio je lider tima koji je sjedio u kabini s vozačem, dok su trojica muškaraca bila iza s Nikom. U izvješću se navodi i svjedočenje jednog od službenika, Arasha Kalhora, koji je kazao kako je vidio Sadegha Monjazyja da stavlja svoju ruku u Nikine hlače. Sadegh je demantirao te tvrdnje, tvrdeći da je njegov kolega ljubomoran na njega i pokušava mu potkopati karijeru, no dodao je kako ne može poreći da se "uzbudio" sjedeći na maloljetnoj djevojci te ju je bio dodirivao po stražnjici. Naveo je da je to provociralo Niku koja ga je zauzvrat, iako su joj ruke bile zavezane, počela grebati i uspjela ga srušiti na pod.

U tom je trenutku Jalil naredio vozaču da zaustavi vozilo kako bi provjerio što se događa. Kada je otvorio stražnja vrata, našao se pred Nikinim beživotnim tijelom. Izjavio je da je očistio krv s njenog lica koje "nije bilo u dobrom stanju", ali da nije niti pokušao doznati što se zapravo dogodilo. "Razmišljao sam samo o tome kako ju premjestiti, pitao sam jedino diše li još, na što mi je jedan od muškaraca odgovorio da je mrtva" priznao je. Nakon toga, vođa tima ponovno je nazvao centralu kako bi prijavio Nikinu smrt. "Već smo imali previše smrti u postaji, ne želim da dođemo do 20. Nećemo ništa riješiti ako ju donesete u bazu" kazao je službenik pod kodnim imenom Naeem 16 i naredio Timu 12 da bace tijelo na ulicu. Jalil je kazao da su našli tihu ulicu ispod autoceste i tamo ostavili tijelo ubijene djevojke.

Zaključak izvješća navodi da je "seksualni napad" uzrokovao tučnjavu u stražnjem dijelu vozila, a da su djevojci presudili udarci muškaraca koji su ju uhitili, iako se ne zna koji od udaraca tri pendreka i tri elektrošokera je bio koban. To je u kontradikciji sa službenom teorijom vlasti koje su više od mjesec dana nakon Nikinog pogreba objavile da je preminula nakon što je skočila sa zgrade.

BBC je potvrdio da je izvješće uistinu poteklo od iranskih vlasti, te da se radi o dijelu od ukupno 322 stranice spisa o anti-vladinim prosvjedima u 2022. godini. Sve informacije koje su prikupili predali su lokalnim vlastima koje nisu ponudile odgovor. Prema dostupnim informacijama, muškarci koji su presudili 16-godišnjakinji nisu kažnjeni za njenu smrt.

U BBC-u smatraju da bi razlog mogao biti u tome što su svi umiješani u ovaj slučaj članovi paravojne skupine Hezbollah (nepovezane s istoimenom libanonskom skupinom). Iranske vlasti povremeno koriste članove te skupine za specijalne operacije, a i samo izvješće navodi da "s obzirom na to da se radi o članovima Hezbollaha, nije moguće istražiti detalje slučaja izvan onih apsolutno najnužnijih".

Za vrijeme prosvjeda u Iranu ubijeno je više od 500 osoba, a većina ih je stradala strijeljanjem, navodi UN. Prosvjedi su stali nakon nekoliko mjeseci zbog agresivnog odgovora sigurnosnih snaga. Iranska "moralna policija" nakon toga je neko vrijeme pauzirala svoje aktivnosti, no sada su ponovno počeli oštrije reagirati na kršenje islamskih pravila skromnosti.

