Časnika HV-a terete da je naložio vojnicima da mu rade na kući, a MORH im je za to platio 15.000 eura

Optužnica protiv Hrvoja Horvata (42), časnika Hrvatske vojske koji je ljetos uhićen zbog optužbi za zloporabu položaja, potvrđena je na zagrebačkom Županijskom sudu. Teretio se da je zlorabio poziciju zapovjednika Posredništva za skladištenje materijalne imovine Doljani koje se nalazi sastavu Bojne za opskrbu Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga Republike Hrvatske, a koju je obnašao u vrijeme inkriminirano optužnicom.

Horvata se teretilo da su mu vojnici, po njegovom službenom nalogu, od travnja 2021. do prosinca 2022. obavljali radove na kući pri čemu su službenim automobilom vozili građevinski materijal na gradilište te su tijekom tih radova korišteni i strojevi u vlasništvu vojske. Prema optužnici, vojnici su na Horvatovoj kući radili oko 1.200 radnih sati, za što im je MORH isplatio nešto više od 15.000 eura. Osim toga, vojnici su na benzin potrošili još 340 eura. Ukupna šteta, prema optužnici, iznosi 15.953 eura, a USKOK tvrdi da se Horvat okoristio za najmanje 6.728 eura. Horvata se tereti i da je početkom kolovoza 2021., nakon što je u Doljanima i Batinjanima spaljeno otpisano streljivo, prodao otpadni mesing tvrtki za otkup sekundarnih sirovina za ukupno 1.480 eura. USKOK i to smatra nezakonitom Horvatovom zaradom i štetom za RH. Horvat je na optužnom vijeću tvrdio da su dokazi prikupljeni protiv njega nezakoniti, no argumentacija mu očito nije bila baš dobra, jer je optužnica potvrđena.

