Medved: Premijer ima kandidata za ministra gospodarstva, ime otkriva idući tjedan

U Dnevniku HRT-a gostovao je u srijedu potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je otkrio javnosti kada bi se moglo znati tko će biti novi ministar gospodarstva.

- Očekujemo da će predsjednik Vlade Andrej Plenković sljedećeg tjedna, po povratku iz Bruxellesa, upoznati javnost s novim kandidatom za ministra i da će uputiti predsjedniku Sabora zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice kako bi se izglasao novi ministar - kazao je.

Imate li već nekoliko imena ili već znate koji je novi ministar, upitan je potom ministar Medved. - Naravno da smo i jučer i danas intenzivno razgovarali na razini užeg Predsjedništva stranke i da predsjednik Vlade ima kandidata kojeg će uputiti kao prijedlog Hrvatskom saboru na imenovanje - odgovorio je Medved.

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je nakon sjednice Vlade u srijedu da je za vršitelja dužnosti ministra gospodarstva imenovan sadašnji državni tajnik Hrvoje Bujanović, izrazivši uvjerenje da će uskoro biti izabran novi ministar.

- Odlučili smo da će taj privremeni posao v.d. ministra obavljati Bujanović. Uvjeren sam da će vrijeme u kojemu će on obavljati posao v.d. ministra u tom Ministarstvu biti kratko i da će vrlo brzo po povratku iz Bruxellesa premijer dostaviti predsjedniku Hrvatskog sabora prijedlog kandidata za imenovanje novog ministra gospodarstva - rekao je Bačić na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje kako to da je baš taj nestranački tajnik ovlašten biti v.d. ministra.

I da se razgovaralo o mogućim kandidatima za novog ministra, istaknuo je Bačić, o tome ne bi mogao sada ništa reći.

Na pitanje što se promijenilo s obzirom na to da je premijer jučer rekao da "nije žurba" i da se to može dogoditi i nakon sredine siječnja, Bačić je odgovorio da su jučer i jutros obavili razgovore na razini užeg vodstva stranke, gdje je ocijenjeno da će pristupiti izboru, odnosno imenovanju novog ministra prije nego što predsjednik Sabora sazove novu sjednicu 15. siječnja. - Dakle, naš cilj je da se to dogodi prije, a ja sam uvjeren da će to biti tijekom ove godine - rekao je Bačić.

Upitan hoće li to biti idući tjedan, odgovorio je da ne može točno determinirati datum izvanredne sjednice, ali u kontekstu božićnih i novogodišnjih blagdana, Bačić je rekao da je dinamika da se što prije završi s postupkom i da se provede rasprava na nadležnom saborskom radnom tijelu. Nakon toga bi zastupnici glasovali o izboru novog ministra gospodarstva.

