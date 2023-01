Buljubašić vratio 616.202 kn: Slučaj za koji je pravosuđu trebalo 14 godina

Da je hrvatsko pravosuđe bolno sporo, ponekad sporije od puža, već i ptice na grani znaju. A ako ima neka ptica koja to ne zna, tu su crno na bijelo sudske odluke koje to potvrđuju. Jedna od takvih odluka je i ona koja se odnosi na slučaj Rade Buljubašića, čovjeka kojeg su mediji titulirali kao najpoznatijeg hrvatskog uhljeba. Jer je godinama bio zaposlen u HEP-u i za to primao plaću, a na posao nije dolazio. Umjesto toga bio bi u središnjici HDZ-a. Sud je još 2019. odlučio da Buljubašić državi mora vratiti novac koji je neopravdano primio. Zbog povećeg iznosa, a radilo se o 616.202 kune, još mu je 2009. blokirana imovina. Na njegov zahtjev odblokirana mu je tek nedavno jer je taj iznos konačno i uplaćen u proračun.