Budite na oprezu! Izdano upozorenje zbog neugodne pojave, a evo kada stiže osjetni porast temperatura

Vrijeme će danas biti u cijeloj Hrvatskoj pretežno oblačno. Mjestimice kiša, češća na Jadranu i u područjima uz njega, lokalno moguće i obilnija. Kiša će se u unutrašnjosti smrzavati na hladnom tlu. Ujutro lokalno moguća magla, a vjetar će većinom biti slab, prognozira DHMZ. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu između -2 i 1 °C, u gorju toplije, a na Jadranu između 9 i 14 °C. Za danas je izdano žuto upozorenje za četiri hrvatske regije, osječku, zagrebačku, karlovački i gospićku zbog mogućeg snijega i poledice, odnosno kiše koja će se smrzavati u dodiru s tlom. Ova pojava moguća je ujutro, ali i u večernjim satima.

Sutra na Jadranu i u krajevima uz njega promjenjivo, tek rijetko može pasti malo kiše. U nizinama unutrašnjosti u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice magla, a zatim su moguća sunčana razdoblja. Navečer i u noći češća kiša na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab, mjestimice do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu navečer jugo u jačanju. Najniža temperatura zraka od -3 do 1, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša između 2 i 7, na Jadranu od 10 do 15 °C.

Kada se pogleda sedmodnevna prognoza DHMZ-a, od četvrtka slijedi zatopljenje no s nestabilnim vremenom. Naime, napokon ćemo izaći iz minusa pa će i noći biti toplije, a dnevna temperatura zraka popet će se i do 15 stupnjeva u idućim danima.

- I idućih dana na Jadranu će puhati jugo, umjereno, u četvrtak i jako, a u petak okreće na sjeverozapadnjak. Bit će promjenjivo, povremeno uz kišu, koja će biti najčešća, moguće i obilna uz grmljavinu, potkraj četvrtka te u noći na petak. Na kopnu će u srijedu zapuhati umjeren jugozapadnjak te će dnevna temperatura biti u osjetnom porastu. Pritom će dolaziti i sve više vlage, a kiša će biti najrasprostranjenija u drugom dijelu četvrtka te u noći na petak. Tijekom petka prestanak oborine, moguće i djelomično razvedravanje, a jugozapadnjak će samo prolazno i mjestimice zamijeniti sjeveroistočnjak - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

