Stiže nam promjena vremena: Još kratko minusi, a onda porast temperatura i za 10 stupnjeva

Promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice kiša, uglavnom u drugom dijelu dana na Jadranu i u predjelima uz njega. Navečer je kiša moguća i drugdje u unutrašnjosti gdje se pritom ponegdje može smrzavati na hladnom tlu. Ujutro lokalno magla. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, na sjevernom dijelu i bura. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 11 do 16 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ovaj ponedjeljak, uoči promjene vremena koja ans očekuje i koja će nam donijeti nešto više temperature.

Za ovaj ponedjeljak DHMZ nije izdao nikakva upozorenja u Hrvatskoj, a isto će vrijediti i sve do srijede. Što se tiče temperatura, i one su unutar granica očekivanih, pa je tako od gradova najhladnije jutros u Delnicama - -4.8°C, a najtoplije je u Palagruži, gdje je oko 7 sati zabilježeno 11.6°C. Sličnu prognozu DHMZ najavljuje i za sutra.

- Promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno. Kiša povremeno na Jadranu i područjima uz njega, na otvorenom moru moguće i grmljavina. Još ujutro je malo kiše moguće i drugdje u unutrašnjosti, a ponegdje se može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna temperatura od -1 do 3, na Jadranu od 8 do 13 °C - prognozirao je Zavod, a Dragoslav Dragojlović je prognozirao vrijeme do kraja tjedna.

- Do srijede u unutrašnjosti i dalje tmurno i oblačno uz mogućnost slabih oborina, ujutro mjestimice i magle. U četvrtak jačanje južine uz mjestimičnu kišu, osobito u gorju. Jutra će biti hladna, do srijede s mrazom, a dnevna temperatura u postupnom porastu. Na Jadranu promjenjivo i nestabilno, često s kišom, ponegdje vjerojatno i u obliku pljuskova s grmljavinom - prognozirao je za HRT meteorolog Dragoslav Dragojlović.

