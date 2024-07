Britanska vlada upozorila svoje građane koji idu u Hrvatsku: 'Oko ovog postoje stroga pravila'

Hrvatsku svake godine, posebice tijekom ljetne turističke sezone, posjećuju brojni stranci. Između ostalih stižu i Britanci, a njihova je Vlada podijelila savjete i upozorenja za posjet našoj zemlji. Tako se, primjerice, navodi kako za ulazak u Hrvatsku trenutno nije potrebno testiranje na bolest COVID-19 te podsjeća da ovdje vrijede pravila Schengena. Osim što je pojašnjeno kako treba imati važeću putovnicu, Britanci ističu kako postoje "stroga pravila o robi koja se smije unijeti i iznijeti iz Hrvatske". Svoje građane stoga upozoravaju kako moraju prijaviti sve što bi moglo biti zabranjeno te podložno porezu ili carini.

"U zemlje EU ne možete unijeti meso, mlijeko ili proizvode koji ih sadrže. Postoje neke iznimke poput mlijeka u prahu za bebe, dječje hrane i posebne hrane ili hrane za kućne ljubimce potrebne iz medicinskih razloga. Prijavite gotovinu ili putničke čekove ako im je vrijednost 10.000 eura ili više. Dobit ćete ovjerenu izjavu koja dokazuje da ste ih donijeli sa sobom. Ako to ne učinite, vaš bi novac mogao biti zaplijenjen kada odete", navodi se.

Britanci ističu kako se ni za koje putovanje ne može jamčiti da će biti potpuno sigurno te zbog toga upozoravaju: "Postoji velika prijetnja od terorističkog napada na globalnoj razini koja utječe na interese Ujedinjenog Kraljevstva i britanske državljane, uključujući grupe i pojedince koji Ujedinjeno Kraljevstvo i britanske državljane vide kao mete. Budite svjesni svoje okoline u svakom trenutku."

"Ne mogu se isključiti teroristički napadi u Hrvatskoj. Napadi mogu biti neselektivni, uključujući i mjesta koja posjećuju stranci", istaknuto je u nastavku. Uz to, dodaje se kako su razine kriminala u Hrvatskoj niske, a nasilni zločini rijetki. Britanci su se osvrnuli i na neke druge potencijalne prijetnje. Primjerice, tvrde kako su turistima u "džentlmenskim klubovima" naplaćivali previše te im prijetili nasiljem ako odbiju platiti. Također, navode kako u turističkim područjima djeluju džeparoši. "Izbjegavajte nositi velike svote gotovine, ne ostavljajte dragocjenosti bez nadzora i koristite hotelske sefove ako je moguće", zbog toga poručuju.

"U Hrvatskoj su zabilježeni slučajevi seksualnih napada u taksijima", dodaju Britanci te savjetuju svojim građanima da fotografiraju broj taksija, pošalju nekome svoj status vožnje ili nekoga nazovu dok su u vozilu te kažu kamo idu. Britance se upozorava kako u nekim hrvatskim gradskim središtima, uključujući turistička odredišta poput Splita i Dubrovnika, mogu biti kažnjeni za ponašanje koje se smatra neprimjerenim. Kao primjere navode konzumiranje alkohola ili droga na javnim mjestima, spavanje u javnim prostorima, mokrenje ili povraćanje na javnim mjestima, šetanje gradom bez majice ili u kupaćim kostimima, nošenje odjeće koja promiče korištenje droga te penjanje na spomenike. Također, dodaje se kako postoje kazne do 4000 eura za remećenje javnog reda i mira.

"Ako putujete izvan turističkih središta, čuvajte se neeksplodiranih mina u prethodno ratom pogođenim područjima, uključujući istočnu Slavoniju, Brodsko-posavsku županiju, Karlovačku županiju, područja oko Zadarske županije, udaljena područja Nacionalnog parka Plitvička jezera", pišu Britanci.

Prijete požari, potresi, poplave

Savjetuje se i da turisti potraže stručne savjete lokalnih vodiča ako idu planinariti s obzirom na to da se vrijeme na hrvatskim planinama može brzo promijeniti. "Postoji rizik da se izgubite u planinama kada planinarite sami ili se krećete neoznačenim stazama", dodaje se te savjetuje posjetiteljima da prouče savjete HGSS-a. Kao još jedan važan sigurnosni aspekt analizirani su ekstremni vremenski uvjeti i prirodne katastrofe.

"Šumski požari česta su pojava tijekom vrućih i sušnih ljeta u Hrvatskoj. Budite oprezni kada posjećujete ili vozite kroz šume i šumska područja", ističe se te dodaje: "Od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom i roštiljanje, osim na za to određenim mjestima. Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj je protuzakonito i mogli biste biti kažnjeni novčano od 2000 do 20.000 eura ili čak zatvorskom kaznom. Mogli biste biti kažnjeni i za nenamjerno izazivanje požara. Pravilno gasite opuške cigareta i ne ostavljajte smeće za sobom, osobito prazne boce jer je poznato da izazivaju požar. Kazne u tim slučajevima kretale su se od 260 do 1200 eura."

Osim požara, postoji upozorenje i zbog potresa za koje stoji da u Hrvatskoj "mogu biti jaki te prouzročiti smrt i štetu na infrastrukturi". Podsjeća se na potrese u Zagrebu i Petrinji te kako "oštećene zgrade, koje nisu uvijek označene, mogu biti nestabilne".

"Mala podrhtavanja također se događaju nekoliko puta mjesečno tijekom cijele godine. Većina prođe bez posljedica", kažu Britanci pa nastavljaju o poplavama. Za njih pak ističu kako se mogu dogoditi s vrlo malim upozorenjem i dovesti do opasnih vodotokova i prekida prometnih i drugih mreža. Napominje se kako najveća opasnost od poplava postoji u središnjoj Hrvatskoj, između Karlovca i Slavonskog Broda.