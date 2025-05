Plenković: 'Hrvatski građani i javnost vidjet će nakon dugo godina sposobnosti Hrvatske vojske'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu kako je jučerašnja sjednica Vijeća za obranu, na kojoj su razmotreni i usvojeni strateški dokumenti iz područja obrane, prošla kako su i očekivali te su se dogovorili da će se vojni mimohod u Zagrebu održati 31. srpnja. "Sve je prošlo onako kako smo i očekivali", rekao je Plenković nakon otvaranja Luke Omiš, upitan je li zadovoljan rezultatima Vijeća za obranu koje se ponovno sastalo nakon tri i pol godine. Premijer je naveo kako su prethodno Vlada i Ministarstvo obrane pripremili nacrt Strategije obrane RH i nacrt Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga RH koji su zatim razmijenjeni.

Bile su obavljene i konzultacije, a dokumenti su usuglašeni i usvojeni. Obavili smo ono što moramo u kontekstu procedure za usvajanje Strategije obrane i Dugoročnog plana razvoja, dodao je. "Što se tiče ostalih tema, načelno smo dogovorili da mimohod u Zagrebu u kontekstu 30. obljetnice VRO Oluja bude 31. srpnja i to je bilo to. Sve drugo je bilo rutinski", istaknuo je. Na pitanje kakva je bila atmosfera na sastanku, premijer je odgovorio kako je bila - OK.

Na upit novinara potvrdio je kako vojni rok nije bio točka sastanka, ali i pojasnio kako nije riječ o vojnom roku, već temeljnom vojnom osposobljavanju - TVO, koje će trajati osam tjedana. "Usput je spomenuto, ali to će doći kasnije", istaknuo je. Plenković se također osvrnuo na vojni mimohod, rekavši kako će se pripremiti na visokoj razini. "Hrvatski građani i javnost vidjet će nakon dugo godina na tom mimohodu sposobnosti Hrvatske vojske, različitih rodova HV-a. Mislim da će svi biti jako zadovoljni, a detalji o tome će se puštati u javnost sukcesivno", naveo je.

Na pitanja o lokalnim izborima, predsjednik HDZ-a rekao je kako će kandidati HDZ-a za gradonačelnike i župane u drugom krugu ostvariti pobjede u cijeloj Dalmaciji - Franković u Dubrovniku, Pezo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Erlić u Zadru, Bilaver u Zadarskoj županiji, Rakić u Šibensko-kninskoj, Burić u Šibeniku, a Boban u Splitsko-dalmatinskoj županiji. "Velika će se utakmica voditi za Grad Split, ali mislim da je taj 1. lipnja dan promjene i dan povjerenja za Tomislava Šutu. Vodio je sjajnu kampanju i to dugu kampanju, ozbiljnu, projektno orijentiranu, uključivu, bez polarizacije, bez tenzija i to se vidjelo s preko 30 posto u prvome krugu", ocijenio je Plenković.