Ministar Glavina o otvaranja Igara u Parizu: 'Kao kršćaninu mi to smeta'

Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, u Dnevniku N1 komentirao je kontroverzno otvaranje Olimpijskih igara u Parizu, kao i velike mjere sigurnosti. Bio je na spektakularnom otvaranju koje je nekima bilo dosadno, nekima zanimljivo, a nekima problematično. “Nisam u potpunosti sretan zbog nespretne asocijacije na Isusovu posljednju večeru. Kao kršćaninu mi to smeta, moram priznati, ali osim toga, bio je to pravi spektakl”, rekao je tijekom gostovanja.

Vrlo je optimističan oko uspjeha hrvatskih sportaša, a prokomentirao je i dramatičnu pobjedu protiv Japana u rukometu. “Raduje me što imamo više sportaša u odnosu na Tokio i to je potvrda da radimo dobro pa moramo tako nastaviti i dalje.” No, nije sve tako pozitivno, pa tako tvrdi kako Olimpijske igre, kao i Europsko nogometno prvenstvo, utječu na turističku sezonu u Hrvatskoj.

“Naravno da utječe, to je nešto što komuniciram od prvog dana i logično je. U srcu smo turističke sezone i na najvećoj turističkoj destinaciji na svijetu, a to je Europa, imamo dva velika događaja. Normalno da su oni koji žive u Njemačkoj i Francuskoj ostali kod kuće, a to motivira i one koji iz dalekih destinacija dolaze u Europu, žele svjedočiti takvim događajima. Ali, sve to je kako smo očekivali i imamo mali utjecaj tih događanja na turistički promet. Siguran sam da će se nakon tih manifestacija povećati broj gostiju", kaže Glavina.

Osim OI komentirao je i aktualne brojke u turizmu te predsezonu, koja bilježi dobre rezultate. “Želimo ravnomjerniju i raznovrsniju raspodjelu gostiju u Hrvatskoj. Kad pogledate po svim kapacitetima, imamo brojne slobodne krevete u Hrvatskoj i o tome treba komunicirati. Tema održivosti je bitna pa treba propitkivati činjenicu da nam ponuda premašuje potrošnju. Potrebno je nuditi nešto u smjeru s onime što imamo. Ne postoji gost koji je nezadovoljan ako je dobio kvalitetu za ono što je platio. U suprotnom, to se jako brzo vrati”, naglasio je ministar, a onda i savjetovao svima u hrvatskom turizmu da ne moraju biti jeftiniji od Italije ili Španjolske, ali ni da ne smiju biti skuplji.

Više puta je ponovio da bi iz godine u godinu trebali biti sve bolji, jer samo se tako može konkurirati, a u tom smjeru razmišljaju i neki hrvatski gradovi, koji su pokrenuli peticiju da se ograniči broj smještaja koji nude noćenje turistima.

“Dobro je o tome imati javnu raspravu jer ne žive svi od turizma i kratkoročni najam je jedna od negativnih stvari u turizmu jer podiže cijene nekretnina. Želimo komunicirati o tome, a kroz novi zakon i pravilnike omogućili smo gradovima ograničavanje kapacitete smještaja pa će to moći samostalno. No, planiramo i nešto napraviti horizontalno. Radimo na ovome i građani ne moraju biti zabrinuti”, zaključio je ministar.

