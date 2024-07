Splićanka se požalila na turiste u središtu grada: ‘Svaku večer u 23 sata počinje naša agonija’

Stanovnici Splita već su naviknuti i očekuju da će za vrijeme turističke sezone vidjeti i čuti svašta, jer iako je većina turista pristojna, postoji i ona druga grupa koja se, vrlo često, malo previše opusti. Tako se i jedna stanarka u Zrinsko-frankopanskoj ulici odlučila požaliti Slobodnoj Dalmaciji na svakave poteze turista.

"Svaku, ali svaku večer u 23 sata iznova počinje naša agonija. Kolona ljubitelja alkoholnih tura ili pub crawla ide iz centra grada uz Park Emanuela Vidovića do svojih destinacija i ne možemo se ne zapitati: zašto tek na kraju parka svi prelaze preko pješačkog i idu drugom stranom ulice? Zašto ne prelaze odmah na semaforu ispred Nadbiskupijske klasične gimnazije ‘Don Frane Bulić’? Ili je toj praznoj zgradi neophodan mir i zaobilaze se ‘njihovi’ grmovi za uriniranje ili se vodi računa da se ipak ‘olakšaju’ odmah u parku, iako je pun ljudi iz kvarta koji traže malo olakšanja od vrućina u večernjim satima", započela je svoju žalbu.

Tvrdi kako je i kisok Tiska koji se nalazi u toj ulici vrlo često mjesto zbivanja događaja koja uključuju i Hitnu pomoć. "Zadnje što smo vidjeli je dolazak dva vozila, dizanje 'pacijentica' s poda kraj kontejnera, svaka u svoje vozilo. Možete li zamisliti kako ujutro tu zaudara? Kako je djelatnicama Tiska ući u kiosk?"

“Nakon 50 metara, tu je trgovina s alkoholom. Djelatnice su zaista divne, trgovina dobro dođe i nama, da se ne lažemo, ali to što ta mladost radi ispred trgovine nije njihova odgovornost. Kreću pijanke nasred ulice, hodanje preko obje trake ceste, vozači koče, trube, ne možete vjerovati da nitko do sada nije stradao, dobacivanje bocama, limenkama i onda kreće uriniranje naših portuna, od vrata do vrata. I za nekih 50 metara nakon toga, trgovina okružena morem kontejnera. Koja radost za one koji moraju i urinirati i povraćati, ako osjete i nagon za guranje kontejnera, razbacivanje smeća, bacanje boce u zid”, opisuje događaje koje može vidjeti s vlastitog prozora.

"Naravno, da budemo do kraja iskreni: te kolone imaju pratnju, budu tri-četiri redara, kako koju večer, od kojih doslovno jedan, ali samo jedan vodi računa što ta mladost radi, ali on sam ne može. Ostali redari prošetavaju kao manekeni, najčešće budu na početku kolone i pogled samo ravno", tvrdi čudeći se takvom nelogičnom ponašanju redara.

“Zvali smo sve redom i molili za pomoć i savjete: komunalno redarstvo, TZ Splita, zvali smo Grad. Službeni je stav: ‘Zovite policiju, oni su nadležni’. Zar je MUP jedini nadležan? Zvali smo policiju, pisali smo i mailove, molili smo da u taj sat budu tu, ne treba ništa istraživati, pa smo se nadali možda samo da ih se vidi. Naravno, išlo je to nekih dva puta, ali poslije… Jedini, ali jedini koji su se aktivirali kako bi nam probali pomoći jesu Gradski kotar Spinut i predsjednik Luka Kovač Levantin. Njemu nije bilo teško u nekoliko navrata doći u 23 sata, vidjeti što se događa i kontaktirati policiju i prenijeti im naše probleme”, govori Splićanka.

Na ove prozivke se oglasila i policija, koja tvrdi kako oni patroliraju diljem grada, a naročito u centru, ali “s obzirom na trenutačni broj gostiju na području Splita, ne možemo biti nazočni na svakom području jednakim intenzitetom, iako tijekom noći obilazimo sva područja”.

"Na području Zrinsko-frankopanske ulice od 1. lipnja do danas nismo zabilježili teža kaznena djela, nismo zabilježili kaznena djela protiv opće sigurnosti, protiv života i tijela. Zabilježili samo dva kaznena djela oštećenja tuđe stvari (manje oštećenje rampe, počinitelj koji je hrvatski državljanin je pronađen, i oštećenje vozila stranog državljanina), te smo sankcionirali tri prekršaja protiv javnog reda i mira", dodaju iz policije.

“Činjenica koju se mora uzeti u obzir kada govorimo o Zrinsko-frankopanskoj ulici svakako je i ta da se veći broj osoba tijekom večeri pješke iz centra grada upućuju prema noćim klubovima baš ovom ulicom, zbog čega u određenim trenucima može doći do povremene distrakcije noćnog mira s obzirom na trenutačni broj gostiju u gradu Splitu. Ovim problemom smo se bavili i do sada, ali svakako ćemo intenzivirati naša postupanja u tom dijelu grada”, otkrili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Zatim su se i pohvalili: "Od 1. lipnja do danas policijski službenici su na području Prve policijske postaje Splita imali 163 postupanja vezano uz različite oblike narušavanja javnog reda i mira, što dovoljno govori o intenzitetu rada i nazočnosti policije na terenu".

"Kada govorimo o pozicioniranju policije na određenim mjestima u gradu, stacionirani smo samo na Rivi, a ostali policajci tijekom dana i večeri obilaze pozicije u centru na kojima je intenzitet osoba i događaja najveći, prvenstveno u cilju prevencije negativnih ponašanja, ali i sankcioniranja istih. Naravno, nadziru se i obilaze i ostala mjesta u Splitu ovisno o koncentraciji osoba i intenzitetu događaja. Nismo zanemarili niti jednu informaciju koju smo zaprimili i do sada smo pokušali obuhvatiti sve intenzivnije događaje", zaključuju iz policije.

