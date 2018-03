Biznismeni zadovoljni, najtvrđi brexitovci prosvjeduju

Poslovna zajednica u Velikoj Britaniji odahnula je nakon što je prekjučer u Bruxellesu prezentiran prvi usuglašeni nacrt sporazuma o povlačenju Velike Britanije iz EU, koji otklanja mogućnost od koje su biznismeni najviše strahovali: da dan nakon Brexita, 30. ožujka 2019., poslovanje bude znatno otežano zbog naprasnog izlaska bez dogovorenog prijelaznog razdoblja.

Sada je prijelazno razdoblje prvi put usuglašeno, no upravo zbog toga što će propisi EU vrijediti u Velikoj Britaniji i nakon Brexita, sve do 31. prosinca 2020., najtvrđi zagovornici Brexita kritiziraju vladu premijerke Therese May. Zbog činjenice da će britansko teritorijalno more ostati more EU sve do kraja 2020., najavljen je prosvjed na Temzi ispred parlamenta, s planiranjem bacanjem riba u rijeku.

Premijerka May ovim je sporazumom odustala i od obećanja da će slobodno kretanje ljudi iz EU u Veliku Britaniju prestati na dan Brexita. Neće, nego će se nastaviti do kraja 2020. godine.

Britanska vlada također je prihvatila da, u slučaju da se ne ispregovara neko drugo rješenje, kao jedina mogućnost ostaje prijedlog Europske komisije da Sjeverna Irska ostane u carinskoj uniji i regulatornoj usklađenosti s EU.

