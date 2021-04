'Brexit-Boris' prvi je u Europi svojoj naciji osigurao imunitet krda

Britanski znanstvenici tvrde da će Ujedinjeno Kraljevstvo već za dva dana, u ponedjeljak, postići tzv. imunitet krda, s obzirom na to da će u tom trenutku 73,4 posto britanskog stanovništva imati zaštitu od COVID-19. Kako javljaju britanski mediji, znanstvenici londonskog Sveučilišnog koledža (UCL) došli su do takvog zaključka iako se znanstvenici na Otoku ne slažu oko točnog praga imuniteta krda, ali ni oko razine zaštićenosti tamošnjeg stanovništva, s obzirom na to da je Imperial College prije samo nekoliko dana procijenio da je do konca prošlog mjeseca samo 34 posto britanskog stanovništva steklo zaštitu od koronavirusa.

Kraj pandemije 21. lipnja?

Britanski premijer Boris Johnson već je dao zeleno svjetlo pubovima i restoranima koji se ponovno otvaraju u ponedjeljak, poručivši da su svi njegovi uvjeti za sljedeću fazu borbe protiv koronavirusa zadovoljeni, uključujući pad novih slučajeva zaraze i ubrzanje cijepljenja. Sljedeća faza popuštanja mjera uslijedit će 17. svibnja, a ukidanje svih ograničenja, uključujući i nošenje zaštitnih maski i održavanje fizičke distance, predviđeno je 21. lipnja, iako je britanska Znanstvena savjetodavna skupina za hitne situacije (SAGE) upozorila da bi potpuno ukidanje ograničenja u lipnju moglo ponovno dovesti do širenja zaraze i više od tisuću smrtnih slučajeva dnevno na ljeto, što bi britanski Nacionalni zdravstveni servis (NHS) ponovno dovelo na rub sloma.

No, u ovom se trenutku čini da je Ujedinjeno Kraljevstvo pod Johnsonovim vodstvom prevalilo tegoban put od jedne od najneuspješnijih zemalja u suočavanju s novim virusom na početku pandemije do zemlje koja je, zahvaljujući brzom cijepljenju stanovništva, najbrže postigla imunitet krda. Paradoks je da je Velika Britanija koketirala sa strategijom imuniteta krda na početku pandemije na proljeće prošle godine, kada su vladini stručnjaci planirali omogućiti širenje virusa, uz zaštitu rizičnih skupina, tako da se što više ljudi zarazi te da se tako stekne kolektivni imunitet. Međutim, suočeni s brzim porastom broja zaraženih – među kojima je bio i premijer Johnson, koji je jedva preživio zarazu – i velikim brojem mrtvih, u Londonu su shvatili da bi im, ako ustraju na takvoj strategiji, umrlo oko 400 tisuća ljudi, zbog čega su odustali od kontroverzne strategije imuniteta krda.

Britanci su se potom okrenuli mjerama koje su se primjenjivale i u ostatku Europe, poput masovnog testiranja, praćenja kontakata zaraženih, karantena i zatvaranja vrtića i škola, a naposljetku i cijepljenja, koje je Britance, jedine u Europi, dovelo na korak do pobjede nad pandemijom, koja je dosad u Britaniji odnijela nešto manje od 130 tisuća života. Znanstvenici se razilaze oko visine praga imuniteta krda, što je stupanj na kojem se virus prestaje slobodno širiti populacijom, jer je dovoljno ljudi zaštićeno od bolesti, bez obzira na to jesu li preboljeli COVID-19 pa su tako stekli imunitet ili su cijepljeni. Iako je glavni znanstveni savjetnik britanske vlade Patrick Vallance još u ožujku 2020. spominjao brojku od 60 posto ljudi koji trebaju biti imuni da bi se bolest prestala širiti, znanstvenici sada vjeruju da je prag ipak mnogo viši zato što su novi sojevi virusa zarazniji nego na početku pandemije.

Vodeći američki imunolog Anthony Fauci tako je sugerirao da bi prag imuniteta krda mogao biti čak i do 90 posto, a rezultati velikog istraživanja britanskog nacionalnog ureda za statistiku otkrivaju da je koncem ožujka gotovo 55 posto građana Engleske imalo u tijelu proteine koji se bore protiv virusa, za razliku od 51 posto tjedan ranije.

Prema jučerašnjim podacima, Britanija je po broju cijepljenih peta najbolja na svijetu, iza Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Butana i Čilea, a prema podacima britanskih zdravstvenih vlasti, više od 50 posto odraslih je cijepljeno i oko 42 posto bilo je izloženo virusu. Sve je to dovelo do povlačenja virusa i smanjenja broja zaraza. U posljednjih mjesec dana broj zaraza u Engleskoj se prepolovio, a stopa infekcija opala je u svim dobnim skupinama. Najniža stopa bila je među starijima od 70 godina, kojima je svima ponuđena barem jedna doza cjepiva, a riječ je i o najugroženijoj skupini. Brzo procjepljivanje počelo je davati rezultate i u drugim zemljama koje su uspješne u cijepljenju. Tako je u Izraelu, vodećoj zemlji po brzini cijepljenja, život nakon cijepljenja odraslog stanovništva u velikoj mjeri normaliziran. Kafići, restorani i hoteli su otvoreni, a broj oboljelih i umrlih naglo je opao.

Čileanski primjer za oprez

Čile, koji je također u svjetskom vrhu po brzini imunizacije stanovništva, drukčiji je slučaj, koji dokazuje da uspješna kampanja cijepljenja nije dovoljna za pobjedu nad virusom i da ublažavanju mjera treba pristupiti krajnje oprezno. Čile je, čini se, uslijed uspješne imunizacije prebrzo ublažio protuepidemiološke mjere, što je dovelo do neočekivanog širenja zaraze.

S problemima se suočava i Srbija, iako je u svjetskom vrhu po brzini cijepljenja. Velik broj građana u Srbiji ne želi se cijepiti zbog raširenog nepovjerenja u cjepivo, što se onda negativno odražava i na epidemiološku situaciju. Nakon izvrsnog početka, kampanja cijepljenja zbog toga je usporena, što je negativno utjecalo i na epidemiološku situaciju. COVID bolnice u Srbiji su prepune i situacija je i dalje alarmantna, iako ni većina osoblja u tim bolnicama nije cijepljena. Pa ipak, Srbija u ponedjeljak ublažava mjere i otvara šoping-centre, a broj novozaraženih napokon je ipak počeo blago padati.