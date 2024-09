Božinović potvrdio da je u Tovarniku ozlijeđen policajac: 'Nemamo naznake da su službenici postupali nezakonito'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u subotu da je u bolnici preminuo muškarac kojega je u petak u Tovarniku vatrenim oružjem upucao policajac rekavši kako nema naznaka da se radilo o protuzakonitom postupanju policijskih službenika. "Nemamo nikakve naznake da se radilo o protuzakonitosti policijskih službenika, ali protokoli u takvim situacijama određuju da se mora sve istražiti kako bi sustav zadržao transparentnost", kazao je Božinović novinarima nakon obilježavanja 34. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina je odmah u Policijsku upravu vukovarsko-srijemsku uputio stručni tim kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice vezane uz policijsko postupanje. Božinović je istaknuo da smo svjedočili situaciji u kojoj su policijski službenici bili izloženi izravnoj prijetnji pa su, kako bi obavili svoj posao, morali upotrijebiti vatreno oružje.

"Oni su bili napadnuti i nakon nasilnog napada je uslijedio je njihov odgovor", rekao je. Izrazio je žaljenje zbog gubitka života ali pritom upozorio da je policijski posao vrlo opasan pa policija u nekim situacijama ne može odbiti prijetnju bez uporabe sredstava prisile i vatrenog oružja.

Božinović je potvrdio da je jedan policajac ozlijeđen nožem, ali još ne zna težinu ozljeda. Milina je dao punu potporu policijskim službenicima koji su postupali nakon dojave da je u tome mjestu izbio požar na dvije obiteljske kuće, a muškarac kojega su zatekli je nožem napao policijskog službenika, pri čemu je drugi policijski službenik upotrijebio vatreno oružje. Podsjetio je kako obaveza uputiti stručni tim nakon što u službenom postupanju, pri uporabi sredstava prisile, dođe do teže ozlijede ili smrtnog stradavanja.

Božinović je, upitan o slučaju iznenadne smrti polaznika Temeljne časničke izobrazbe u Požegi, izrazio sućut obitelji, kolegama i Ministarstvu obrane. No, u tom slučaju policija nema ovlasti postupati već je to u ingerenciji MORH-a. Zamoljen za komentar toga što Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa otvara slučaj oko korištenja policijskih brodova premijera Andreja Plenkovića, ponovio je kako štićene osobe prve kategorije imaju cjelodnevnu zaštitu, a kada idu na otoke policijski brod je uvijek tamo. Tako i premijer Plenković ili predsjednik Republike, kada idu na otok, policijski brod je uvijek tamo. "To su propisi koji postoje godinama", kazao je.

