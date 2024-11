Bliži se Crni petak, naručuju se paketi, a dostavljača kronično nedostaje: 'Spremni smo, ali postoje izazovi'

Oko 76 posto Hrvata kupuje na internetu, od kojih 44 posto redovito, zbog čega će špediteri i ovog Božića imati pune ruke posla. Međutim, još jedan događaj diže kosu na glavi poštarima i dostavljačima zbog kojih bi taj postotak mogao biti i viši - Crni petak. Njemački špediteri već upozoravaju građane da obave svoju kupnju jer im pokloni neće stići na vrijeme zbog nedostatka radne snage, a isti problem javlja se sve više i u Hrvatskoj, zbog čega se poštara traži u skoro svakoj županiji.

- Na jedan uobičajeni dan da tako kažem imamo 80.000 pošiljaka i paketa. Kada dođe Black Friday i blagdani, to je 100.000. Mi smo se ekipirali, spremni smo, ali naravno izazovi tržišta rada postoje. Trenutno tražimo nekoliko desetaka radnika, to su prvenstveno poštari, ali i radnici u sortirnici, ali na 8800 radnika to i nije neki veliki broj - objašnjava Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte za Dnevnik Nove TV.

Uz plaću i privatnici nude i 13. plaću, regres, dodatno zdravstveno, besplatne sportske aktivnosti, slobodne dane za djecu i ostalo, no većeg interesa zasad nema. Razlog tomu može se pripisati i mala osnovica, koja se onda nadodaje većim bonusima.

- Mi smo prijavljeni na 800 eura plus te dnevnice koje dobivamo, a sama mirovina, zna se, ide od minimalne plaće - objasnio je Goran Brumnjak iz Udruge profesionalnih vozača Convoy, dodajući kako u Hrvatskoj nedostaje otprilike i do 5.000 vozača.