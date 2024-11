Drama u Londonu: Policija i vatrogasci na terenu, eksplodirao sumnjivi paket ispred veleposlanstva SAD-a

Prava drama odvijala se u Londonu ispred zgrade veleposlanstva SAD-a. Naime, policija i vatrogasci imali su akciju jer je u blizini veleposlanstva pronađen sumnjiv paket. Nakon toga policija je izvela kontroliranu eksploziju te blokirala jednu cestu u blizini veleposlanstva. O svemu se oglasila i metropolitanska policija.

- Svjesni smo spekulacija na internetu o incidentu u blizini veleposlanstva SAD-a u Nine Elms-u. Kordoni su postavljeni na tom području kao mjera opreza dok policajci istražuju sumnjivi paket - navela je policija u priopćenju. - Možemo potvrditi da je ‘glasni prasak’ koji je prijavljen na ovom području nedavno bio posljedica kontrolirane eksplozije koju su izazvali policajci. Uviđaji su još u tijeku, a kordoni će zasad ostati na mjestu - dodano je.

Glasnogovornik američkog veleposlanstva pak je rekao: - Lokalne vlasti istražuju sumnjivi paket ispred američkog veleposlanstva u Londonu.

We’re aware of speculation online about an incident in the vicinity of the US Embassy in Nine Elms.



Cordons are in place in the area as a precaution while officers investigate a suspect package.



We will provide a further update in due course.