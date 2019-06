Bivšu djevojku izbo 75 puta 12 dana nakon prekida: Dobio 26 godina zatvora

Čak 75 puta je Joshua Stimpson nožem ubo svoju bivšu djevojku Molly McLaren koju je upoznao preko Tindera. Opsesivni poremećeni 27-godišnjak je za ovo brutalno ubojstvo koje se dogodilo u autu djevojke ispred trgovačkog centra u Kentu dobio kaznu od najmanje 26 godina zatvora.

Molly i Joshua su se upoznali na Tinderu 2016. godine, a prekinuli su u lipnju iduće godine. Nakon prekida Joshua se neprestano javljao bivšoj djevojci te ostavljao bezobrazne komentare ispod njenih objava na društvenim mrežama. Samo 12 dana nakon prekida, 29. lipnja, fizički je nasrnuo na djevojku te joj nožem oduzeo život, prenosi Mirror.

Student, 23, stabbed 75 times by crazed Tinder ex police failed to investigate https://t.co/9Gn0TwWGuh pic.twitter.com/mWWOz0hiyo