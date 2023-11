'Bila sam ovisna o društvenim mrežama od 12. godine. To su čudovišta i oni se neće sami promijeniti'

Četiri najveće tehnološke kompanije na udaru su tužbi stotine američkih obitelji koje smatraju kako su upravo te tvrtke krive za ovisnosti o društvenim mrežama s kojima su se njihova djeca borila. Na udaru ovih tužbi su Meta, tvrtka koja upravlja Facebookom i Instagramom, TikTok, Google i Snap Inc, vlasnik Snapchata, a glavni argument koju obitelji i spominju u tužbama je smrt 14-godišnje Britanke Molly Russell koja je počinila suicid nakon što je bila izložena negativnom sadržaju na Instagramu.

BBC je razgovarao s Taylor Little, 21-godišnjakinjom iz Colorada, koja je ispričala koliko je negativno sadržaj utjecao na njen život još od njene 12. godine. Ona je dijelom obitelji koja trenutno tuži tvrtke, a njihove tvrdnje dodatno je potaknula i odluka savezne sutkinje Gonzalez Rogers koja je odredila kako se tvrtke ne mogu pozvati na prvi amandman Ustava prema kojim se štiti sloboda govora.

- Doslovno sam bila ovisna od 12. godine. Kada su mi roditelji uzimali mobitel, imala sam osjećaj kao da proživljavam apstinencijsku krizu. Bilo je nepodnošljivo. Kad kažem da sam bila ovisna, pritom mislim i na to da mi je tijelo doslovno tražilo društvene mreže - ispričala je. Taylor je kazala i kako je prije društvenih mreža trenirala sportove i voljela druženja, a one su sve to promijenile. Jako joj se urezala u pamćenje i fotografija koju je vidjela na mrežama na kojoj se jedna osoba samoozlijedila.

- Kao 11-godišnjakinja ja sam kliknula na tu stranicu jer nije bilo upozorenja. Ne, nisam tražila te fotografije, nisam ih htjela vidjeti. A sada kada imam 21 godinu, ja ih se i dalje sjećam - dodala je. Osim toga, Taylor i brojne druge obitelji smatraju kako sadržaji jako utječu na percepciju tijela ljudi i poremećaje s prehranom.

- To je kao kult. Stalno si bombardiran s fotografijama tijela koje ne možeš imati. Ne možeš to izbjeći. Ovaj su slučaj komentirale neke od tuženih tvrtki. Dok je TikTok odbio sve zahtjeve za komentarima, Meta je poručila kako su ''njihove misli s obiteljima koje su zastupljene u tim tužbama''.

- Želimo poručiti svim roditeljima da radimo u njihovim interesima i radimo sve kako bismo tinejdžerima pružili sigurna iskustva online - odgovorili su. Ipak, Google je bio i nešto konkretniji:

- Navodi u tim tužbama jednostavno nisu istiniti. Zaštita djece na našim platformama uvijek je bio temelj našeg rada. Ove obitelji se pak ne slažu, navodeći kako platforme nisu učinile dovoljno, zbog čega su djeca poput Molly oduzela svoje živote.

- Osjećam se nevjerojatno sretnom što sam preživjela. No, moje se srce slama za ljude poput Molly. Oni su čudovišta. Sve čemu se nadam je naša pobjeda kako bi društvene mreže postale bolje, jer one to same nikada neće napraviti - poručila je Taylor.

