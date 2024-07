Budućnost Demokratske stranke: Evo tko bi mogao predvoditi umjesto Bidena?

Američki predsjednik Joe Biden završio je svoju kampanju za reizbor u nedjelju tako što se od povukao iz utrke za novi mandat. Odluka dolazi nakon što je proteklih tjedana, posebice nakon sučeljavanja s Donaldom Trumpom, javni prostor bio preplavljen suptilnim i manje suptilnim molbama demokrata da se povuče. Biden je u objavi na X-u (nekadašnjem Twitteru) rekao da će ostati u ulozi predsjednika i vrhovnog zapovjednika do kraja svog mandata u siječnju 2025. i da će se ovaj tjedan obratiti naciji.

"Bila mi je najveća čast u životu služiti kao vaš predsjednik. I dok je moja namjera bila tražiti reizbor, vjerujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da se povučem i fokusiram isključivo na ispunjavanju dužnosti predsjednika do kraja mandata", napisao je Biden.

Odustajanjem od kandidature Biden otvara put potpredsjednici Kamali Harris da se natječe za stranačku predsjedničku nominaciju, prvoj Afroamerikanki kojoj bi to pošlo za rukom u povijesti zemlje. Biden (81) ju nije spomenuo prilikom objave da se povlači, međutim vrlo brzo nakon toga je objavio kako joj daje podršku. - Moji kolege demokrati, odlučio sam ne prihvatiti nominaciju i svu svoju energiju usmjeriti na svoje dužnosti predsjednika do kraja svog mandata. Moja prva odluka kao stranačkog kandidata 2020. bila je odabrati Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. I to je bila najbolja odluka koju sam donio. Danas želim ponuditi svoju punu potporu i podršku da Kamala bude kandidatkinja naše stranke ove godine. Demokrati — vrijeme je da se udružimo i pobijedimo Trumpa. Napravimo to - objavio je Biden na X-u (nekadašnjem Twitteru).

Nije jasno hoće li drugi viši demokrati osporiti Harris za stranačku nominaciju, ali kandidata bi moglo biti i više unatoč snažnoj podršci koju Harris. BBC je prije nekoliko dana donio listu potencijalnih kandidata koji su na vrhu neslužbenog popisa.

Potpredsjednica Kamala Harris

Kamala Harris je očit izbor unutar stranke. Kao potpredsjednica, postala je lice kampanje za zaštitu reproduktivnih prava nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Roe protiv Wadea. Harris ima visoku prepoznatljivost, ali se suočava s niskim rejtingom odobravanja - 51% Amerikanaca ne odobrava njezin rad.

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer

Gretchen Whitmer je popularna među demokratskim glasačima. Vodila je kampanju koja je donijela kontrolu nad zakonodavnim tijelom Michigana demokratskoj stranci i usvojila progresivne zakone o pobačaju i sigurnosti oružja. Godine 2020. bila je suočena s urotom desnih ekstremista koji su ju namjeravali oteti i suditi joj jer su smatrali da su njezine mjere ograničenja za vrijeme pandemije koronavirusa u Michiganu bile previše stroge. Samo devet dana nakon uhićenja urotnika Trump je u Michiganu održao skup na kojem je ponovio kritike politike koju je Whitmer provodila za vrijeme pandemije te potakao svoje pristaše da skandiraju: "lock her up" – zatvorite ju. To je slogan koji su Trumpove pristaše skandirale u predizbornoj kampanji 2016. protiv Hillary Clinton.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom

Gavin Newsom često brani Bidena na nacionalnoj razini, ali ima vlastite političke ambicije. Iako se spominje kao mogući kandidat za 2028., neki demokrati vjeruju da bi mogao biti zamjena za Bidena. Ovaj 56-godišnjak dolazi iz gospodarstva i bio je gradonačelnik San Francisca, prije nego što je postao guverner Kalifornije, najnapučenije i jedne od najbogatijih američkih saveznih država, a na tu dužnost je ponovo izabran.

Ministar prometa Pete Buttigieg

Sadašnji američki ministar prometa Pete Buttigieg bio je relativno neupadljiva politička figura prije nego što je 2020. kandidirao za predsjedničku dužnost i nakon toga si osigurao mjesto u Bidenovoj vladi. A njegova karijera prije toga bila je puno impresivnija. Nakon završetka studija na Harvardu Buttigieg je studirao na Oxfordu i nakon toga radio u konzultantskom poduzeću McKinsey. Za vrijeme osmogodišnje karijere u američkoj mornarici bio je među ostalim šest mjeseci stacioniran u Afganistanu gdje je bio časnik zadužen za informiranje.

2011. je postao gradonačelnik South Benda, grada od oko 100.000 stanovnika u Indiani. 2019. je bio jedan od demokratskih političara koji su htjeli postati predsjednički kandidati, ali se odrekao u korist Bidena. Bio je jedan od prvih homoseksualaca koji su kandidirali za predsjedničku dužnost. Buttigieg je s 42 godine najmlađi kandidat na ovom popisu.

Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro

Josh Shapiro ima visoke rejtinge odobravanja u Pennsylvaniji, ključnoj državi koju je Trump tijesno dobio 2016. godine. Njegov brzi odgovor na kolaps mosta u Philadelphiji donio mu je nacionalnu pažnju.

Guverner Illinoisa JB Pritzker

JB Pritzker, nasljednik hotelskog lanca Hyatt, često kritizira Trumpa i podržava Bidena. Usvojio je progresivne zakone o pravima na pobačaj i kontroli oružja.

Ostali mogući kandidati

Kentuckyjev guverner Andy Beshear, guverner Marylanda Wes Moore, senatori Amy Klobuchar i Cory Booker, te senator iz Georgije Raphael Warnock također se spominju kao potencijalni kandidati. Prema anketi Reuters IPSOS, jedina osoba koja bi mogla pobijediti Trumpa u studenom je Michelle Obama, ali ona je više puta rekla da nema predsjedničke ambicije, piše BBC.

