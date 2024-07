Tko je Kamala Harris? Bila je optužila Bidena za rasizam, a sad bi zbog njega mogla biti predsjednica

​Nakon što je američki predsjednik Joe Biden obznanio da će mu potpredsjednička kandidatkinja na izborima 3. studenoga biti Kamala Harris, američka je ljevica taj izbor dočekala s entuzijazmom. Njihov entuzijazam se ostvario s pobjedom nad Donaldom Trumpom, te je tada Kamala Harris postala prva potpredsjednica u povijesti SAD-a. Nitko tada nije mogao ni slutiti kako će samo par godina kasnije, nakon tjedana prozivki i molbi u medijima Joe Biden objaviti kako se povlači i da podržava upravo Harris u tome da postane kandidatkinja Demokratske stranke na nadolazećim izborima.

- Moji kolege demokrati, odlučio sam ne prihvatiti nominaciju i svu svoju energiju usmjeriti na svoje dužnosti predsjednika do kraja svog mandata. Moja prva odluka kao stranačkog kandidata 2020. bila je odabrati Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. I to je bila najbolja odluka koju sam donio. Danas želim ponuditi svoju punu potporu i podršku da Kamala bude kandidat naše stranke ove godine. Demokrati — vrijeme je da se udružimo i pobijedimo Trumpa. Napravimo to - objavio je Biden na X-u (nekadašnjem Twitteru).

