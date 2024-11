ANKETA Što mislite tko će biti pobjednik američkih izbora?

Američki glasači odlučuju hoće li u Bijelu kuću u iduće četiri godine bivši predsjednik Donald Trump ili potpredsjednica Kamala Harris. Aktualna demokratska potpredsjednica Harris i republikanac Trump proveli su posljednje tjedne kampanje užurbano, usredotočivši se na ključne savezne države koje će u konačnici odlučiti ukupnog pobjednika izbora. Pravni stručnjaci i politički analitičari upozoravaju na veliku vjerojatnost objave rezultata tek za nekoliko dana, a možda i tjedana, jer bi izjednačen rezultat mogao pokrenuti ponovna prebrojavanja i pravna osporavanja.

Harris, kandidatkinja afroameričkih i indijskih korijena, u središte svoje kampanje stavila je pitanja prava na pobačaj i troškova života. No bivša državna tužiteljica i senatorica usredotočila se i na prijetnju za koju smatra da Trump predstavlja za demokraciju. Na istom mjestu s kojeg se obraćao svojim pobornicima prije no što su upali na Kapitol Trumpa je nazvala tiraninom. On se usredotočio na pitanje ilegalnih migracija, inflacije i vanjske politike. Najavljivao je masovne deportacije, niz carina na uvoz iz drugih zemalja, napuštanje zelenih inicijativa i dovršavanje rata u Ukrajini "u 24 sata”. Trumpovi govori bili su puni osobnih uvreda upućenih Harris koju je nazivao "lijenom” i "glupom kao stup”.

Harris u svojoj kampanji nije isticala rasu i spol. No ako pobijedi, ona će postati prva predsjednica u američkoj povijesti, a nijedan od 45 muškaraca koji su dosad bili na toj funkciji nije bio azijskog porijekla. I Trumpova pobjeda ušla bi u povijest. Samo je jednom predsjedniku dosad uspjelo da dva puta uđe u Bijelu kuću, a da to nije u nizu – bio je to Grover Cleveland krajem 19. stoljeća. Nova pobjeda 78-godišnjeg milijardera učinila bi ga i najstarijim izabranim predsjednikom.

Malo tko bi prije godinu dana očekivao da će se na izborima suprotstaviti baš Trump i Harris. Republikančevi problemi sa zakonom, između ostalog i zbog pokušaja osporavanja rezultata prošlih izbora na kojima je izgubio od Bidena, neke u njegovoj stranci su uvjerili da on nije njihov kandidat. No on je uspješno pobijedio svoje protivnike na predizborima i ponovno postao predvodnik republikanaca. Predsjednik Joe Biden u početku je odabir demokrata za izbore koji si tada djelovali kao repriza 2020. godine. No on je iznenadno odustao od kandidature nakon lošeg nastupa u predsjedničkoj debati i pritiska stranačkih kolega pa je svoje mjesto prepustio potpredsjednici Harris za koju su istraživanja pokazala da je i dalje nepoznata široj američkoj javnosti. Ona je uspjela stvoriti entuzijazam u stranci i sustići prednost koju je Trump u anketama imao nad Bidenom. Ona i Trump su u posljednjim anketama bili gotovo pa izjednačeni. Što mislite hoće li pobjedu odnijeti Trump ili Harris, možete odgovoriti u anketi u nastavku.

Tijek događaja iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.