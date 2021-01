Beroš naveo simptome kod djece na koje roditelji moraju paziti. Markotić: 'Ozbiljne su posljedice nakon COVID-19'

Na konferenciji Stožera civilne zaštite ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Alemka Markotić govorila je o kliničkoj slici pacijenata u ovom valu epidemije te naglasila da su kod pacijenata primijećene plućne embolije, ali da su i posljedice nakon COVID-19 također vrlo ozbiljne.

Ministar zdravstva Vili Beroš objasnio je da se od početka kod dječaka (10), koji je preminuo od multisistemskog inflamatornog sindroma, nije sumnjalo na COVID-19, ali da je od trenutka kad je došao pozitivni nalaz, Klinika za infektivne bolesti odabrana kao ustanova gdje su najveće šanse za liječenje infektivne bolesti.

"Izražavam iskrenu sućut. Sve informacije koje ste jučer dobili, ono što je rečeno i objavljeno, potpuna je informacija", kazala je Alemka Markotić na pitanje o smrti dječaka.

Video: Zagreb: Zbog rijetkih komplikacija od korone preminuo jedanaestogodišnji dječak

Multisistemski inflamatorni sindrom kod djece i simptomi

"Opisana je pojava ovog sindroma. Ovo opasno zbivanje ne ide bez popratnih simptoma – glavobolja, bolovi u trbuhu, visoka temperatura, dijareja, povraćanje. Pojava simptoma moguća je nakon asimptomatske faze bolesti. Ovi simptomi signal su svim roditeljima da je stanje ozbiljno", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš na pitanje što reći zabrinutim roditeljima.

"Markotić je kazala da je bitno da liječnici razmišljaju o ovom sindromu. Ako roditelji znaju da je dijete bilo u sredini gdje je bilo pozitivnih na COVID, mora se misliti na tu situaciju. Ne treba raditi paniku od svake temperature, ali u slučaju opisanih simptoma treba otići do infektologa i pedijatra", kazala je Markotić.

Teže kliničke slike u ovom valu

"Ono što smo primijetili jest da je klinička slika bila mnogo teža u ovom valu. U zadnje vrijeme pokazuje se i embolija pluća, što je ozbiljna komplikacija. Klinički tijek bolesti traje dulje. Oni koji završe u bolnici leže najmanje tjedan dana, a onda kod nekih to traje i tjednima. U ovom valu važan je razlog i zimsko razdoblje, ljudi su više u zatvorenim prostorima i činjenica je da ljudi dobivaju veću količinu virusa i ta veća količina može izazvati i teži oblik bolesti. Na razini genskih karakteristika nije utvrđeno da postoje neke varijante koje izazivaju teži oblik, ali to se treba provjeriti. Posljedice nakon COVID-19 su značajne, dugotrajni umor, dugotrajna tromboza, dugotrajne pneumonije, fibroza, upaljeno tkivo nije se obnovilo, stvara se ožiljno tkivo. To ćemo također trebati pratiti i trebat će kod nekih dugotrajno liječenje", kazala je Alemka Markotić.