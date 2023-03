Bauk: Bilo bi puno funkcionalnije da Milanović na WhatsApp pošalje poruku Marku Miliću. Kakvo pismo

Kada je pak riječ o informacijama vezanim uz nacrt Zakona o plaćama u državnim i javnim službama, koji bi se uvelo 16 platnih razreda, Arsen Bauk se prisjetio svojih starih rasprava. - Jedna od mojih prvih rasprava u Saboru 2008. bila je o Zakonu o plaćama državnih službenika. I od tada do danas ništa se nije promijenilo nego se i dalje primjenjuju prijelazne odredbe Zakona o službenicima iz 2001. Znači, evo već 22 godine. Čuo sam kako negdje piše da je to uvjet za povlačenje novca iz Bruxellesa. Ako je to točno, onda mogu samo dodati kako oni tamo u Bruxellesu sigurno ne spavaju zbog toga što Plenković ima malu plaću - reče Bauk.

Na novinarsko pitanje kako bi trebalo riješiti to da službenici za isti posao u različitim institucijama nemaju različitu plaću, Bauk je uzvratio: - Tako da se čelnici institucija koji imaju svoje predstavnike u tijelu koje odlučuje, a to je Vlada, usuglase i dogovore hoće li imati iste plaće ili je neka tajnica važnija od druge. Što se tiče službenika u pravosuđu, oni su službenici, nisu dužnosnici. I oni provode zakon i ono što njihovi nadređeni govore. Ako postoji egzodus službenika iz pravosudnih tijela zbog niskih plaća , onda treba reagirati tako da im se plaće povećaju pa da se napravi kontra-egzodus u pravosuđe. To bi bilo najnormalnije funkcioniranje. Tome inače i služe sindikati, da na to upozore. A ako to kao problem u svom resoru vidi i ministar pravosuđa, onda može reagirati.

No, na dodatno novinarsko pitanje - ako izvršna vlast to ignorira, može se li se to smatrati udarom na neovisnost pravosuđa, Bauk je objasnio svoj stav pojasnivši i kako bi se, ovisno o situaciji, ministar trebao ponijeti.

- Ako izvršna vlast to ignorira, i ako misli da izvršna vlast radi udar na pravosuđe, onda neka ministar pravosuđa podnese ostavku. Neću interpretirati da je nešto udar na pravosuđe. Pravosuđe je neovisno, ali niti je bezgrešno niti je nedodiirljivo. Iz osobnog iskustva mogu vam reći da svaki ministar želi da su u njegovu resoru što veći koeficijeniti jer su onda službenici zadovoljni i ne rade probleme. Tako onda vjerojatno i ministar pravosuđa ima želju da su u njegovu resoru koeficijeniti veći, ali ovi iz Ministarstva financija možda to ne daju jer nema novca. Ili pak neki drugi kažu - zašto bi tvoji dobili više, a moji ne. To vam tako funkcionira u vladama. Tako funkcionira u svakoj vladi pa čak i onoj u kojoj sam ja bio član. Prema tome, ako postoji jasna politička volja da je potrebno povećati plaće službenika u pravosudnim tijelima, onda se ta politička volja iskaže kroz izmjenu uredbe koja to regulira, a to donosi Vlada. Ako ne postoji politička volja za to, onda ministar pravosuđa na raspolaganju ima dvije stvari, da se tome pokori ili da podnese ostavku i kaže da je to udar na pravisuđe i da ga mnogi ometaju. Ja još nisam vidio ministra pravosuđa koji je zbog toga otišao - bio je Bauk vrlo jasan.

Na kraju je u svom stilu prokomentirao i to što je predsjednik države Zoran Milanović još u prosincu premijeru Andreju Plenkoviću poslao pismo predlažući njihov zajednički sastanak oko gorućih tema, a na koje Plenković sve do sada nije odgovorio. - Kako je naivan. Mislim da bi bilo puno funkcionalnije da Milanović na WhatsApp pošalje poruku Marku Miliću. Vidimo da je to puno efikasnije. Kakvo pismo... - iznio je Bauk svoj prijedlog rješenja.