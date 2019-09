Bačić: Razumijem Penavu, traume rata najviše se osjećaju u Vukovaru

Ako će prijedlog zakona potpuno usvojiti zahtjeve referendumske inicijative, onda nema razloga za raspisivanje referenduma, ocijenio je danas predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić komentirajući najavu premijera da će prihvatiti sve prijedloge referendumske inicijative "67 je previše". Upitan kada je ovo odlučeno, rekao je da je premijer i sam rekao da je to dogovorio s ministrima prije sjednice Vlade.

Uoči sjednice Odbora za Ustav na kojem se nakon prebrojavanja referendumskih potpisa treba donijeti zaključak o tome hoće li se sindikalni zahtjev poslati Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti ili će se raspisati referendum, Bačić je najavio plan vladajućih.

- Na Odboru za Ustav ćemo donijeti zaključak s određenim rokom da Vlada takve zakonske izmjene uputi u saborsku proceduru. Ako, kažem, taj prijedlog u cijelosti bude na tragu zahtjeva referendumske inicijative, nema potrebe održavati referendum – objašnjava Bačić.

Prihvaćanje sindikalnih prijedloga nije kapitulacija Vlade, uvjerava.

- Čuli smo što misle hrvatski građani o mirovinskoj reformi, koja je dobila i potporu Europske komisije. Tom se reformom htjelo pomoći održivosti državnog proračuna, a izmjenama zakona napravit će se balans između reforme i činjenice da su građani tražili izmjene zakona o mirovinskom osiguranju. Premijer je rekao da je zbog naše porezne reforme 13 tisuća građana, koji su trebali ići u mirovinu, zatražilo da ostanu u svijetu rada. To je pokazatelj da kod građani postoji zainteresiranost da i nakon 65. godine ostanu u svijetu rada.

Kroz ove zakonske izmjene to će se omogućiti i tako će se nadoknaditi dio sredstava da bi mirovinski sustav bio održiv – kaže Bačić. U Vladi su vjerovali, pojašnjava, da će zakoni koji su doneseni kroz mirovinsku reformu pomoći održivosti mirovinskog sustava i povećanju mirovina, ali su čuli volju građana i Vlada se na nju nije oglušila.

Osvrnuo se i na status vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, koji je komentirajući ponovljeno suđenje vukovarskom branitelju Marijanu Živkoviću zbog razbijanja dvojezične ploče u Vukovaru, napisao da se srami institucija ove države i osoba koje ih vode na ovaj način.

- Koliko sam iščitao, Penava govori o neovisnim pravosudnim institucijama. Postoji trodioba vlasti i nerealno bi bilo očekivati da bi izvršna vlast mogla utjecati na odluke pravosudnih tijela. Vlada to ne smije, bez obzira na to što se i ja često ne slažem s odlukama tih tijela. Mogu ih samo komentirati, na njih ne mogu utjecati. Razumijem Penavu, on je u specifičnoj situaciji, traume rata najviše se osjećaju u Vukovaru i često njegove reakcije razumijem. Ali, niti jedna Vlada nije do sada napravila za istraživanje ratnih zločina kao ova – komentira Bačić. Penavinu poruku ne vidi kao pritisak na pravosuđe, već, tvrdi, to iščitava kao njegovo nezadovoljstvo pravosudnim institucijama.

- On se svaki dan susreće s ljudima čiji su članovi obitelji stradali u ratu. Ali, nisam pristaša pritiska na sudbenu vlast. Penava je nezadovoljan što se neki slučajevi dosad nisu riješili. On ima pravo na nezadovoljstvo i razumijem ga. Penava će znati pronaći mjeru – zaključuje Bačić.

Mislim da je razumno što je Vlada prihvatila zahtjeve sindikata, ocijenio je predsjednik HSLS-a Darinko Kosor komentirajući najavu premijera da će prihvatiti sve zahtjeve referendumske inicijative "67 je previše".

- Još prije tri mjeseca sam rekao, iako je HSLS dio vladajuće koalicije, da se ne može ići protiv volje građana. Bez obzira na to što je HSLS podržao mirovinsku reformu i što mislimo da bi ona dugoročno bila dobra, imamo volju građana i moramo je poštivati. Već sam iznio model koju ću predložiti u daljnjoj raspravi, da se radi do 65 godina, ali da svi koji žele raditi do 67. godine imaju zakonsko pravo na to, čak i oni koji žele raditi nakon 67 godina da imaju zakonsko pravo na to ako se tako dogovore. To je skandinavski model i Hrvatska mora ići na takvo rješenje. To znači da će barem pola ljudi koji će odlaziti u mirovinu htjeti raditi duže, riječ je, prije svega, o onima koji rade u javnoj upravi, javnim firmama, lokalnoj samoupravi, a možda i dio ljudi koji rade u privatnom sektoru – pojašnjava Kosor. Ovo ne vidi kao kapitulaciju Vlade, već kao poštivanje volje građana.

A što je s odgovornosti premijera, ministra Pavića za sve ono vrijeme kada se nisu nalazili sa sindikatima i slušali njihove zahtjeve te istovremeno plaćali antireferendumske reklame novcem iz proračuna, upitan je.

- To ćete pitati premijera i ministra Pavića. Ja sam i tada bio protiv plaćenih reklama jer naš narod je dosta drčan. Kada mu vi cijelo vrijeme objašnjavate da ste baš vi u pravu, on napravi upravo suprotno. Sigurno dugoročno ovo prihvaćanje zahtjeva neće biti dobro. No, kada imate volju građana, morate je poštivati, a u idućim godinama tražiti nova rješenja. Bez dužeg rada neće se puniti mirovinski fond, a kako će se za 20 ili 50 godina puniti mirovinski fond, to će očito razmišljati neke druge vlade – rekao je Kosor.

Također se osvrnuo na status vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave vezano za ponovljeno suđenje vukovarskom branitelju Marijanu Živkoviću.

- Trebamo poštivati odluke pravosudnih tijela. Ako ćemo svaku odluku suda komentirati s političkih pozicija, onda se vraćamo u ona stara vremena kada je politika bila iznad pravosuđa, a nadam se da demokratska Hrvatska nije u tom stanju – kaže Kosor.

Što se tiče njegovog nezadovoljstva izjavama čelnika SDSS-a, Kosor ponavlja da je odluka njegove stranke jasna.

- Mi se ni u čemu ne slažemo sa stavovima Milorada Pupovca. Mislim da je rekao tešku glupost, prije svega, na štetu Srba u Hrvatskoj, ali su naša tijela odlučila da to ne bude povod da izađemo iz koalicije. Ali kao demokratska stranka o tome smo raspravljali i nitko nam to ne može zabraniti i ponovno ćemo za dva mjeseca raspravljati – zaključio je Kosor.