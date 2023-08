Bačić: Od ukupno 3,2 milijarde eura iz Fonda solidarnosti, 30% ide za obnovu zdravstvenih objekata

Situacija je trenutno s brojem oboljelih od korone stabilna i to možete vidjeti na portalima, nešto malo se bilježi trend povećanja, međutim samo u broju oboljelih, a ne u broju hospitaliziranih ili umrlih i tako je u većini zemalja Europe trenutno. Ono što se sada prati je jedna nova varijanta omikrona koja ima nešto više mutacija nego što su imale ove do sada. Zasad nema relevantnih podataka o tome da se radi o težoj kliničkoj slici ili da te varijante ne bi mogle biti detektirane postojećim kliničkim testovima, niti da postojeći lijekovi ili cjepiva ne djeluju - rekla je prof. Alemka Markotić danas prilikom obilaska do sada obnovljenih dijelova Klinke za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Dodala je kako se nada da ćemo tokom zime relativno dobro proći s koronom te da stiže i nova generacija cjepiva, a cjepiva štite od težih oblika bolesti, ali ne sto posto od infekcije.

Markotić je u društvu ministra graditeljstva Branka Bačića i ministra zdravstva Vilija Beroša obišla zgradu patologije te otvorila obnovljenu bolničku ljekarnu.

- Zahvaljujući Fondovima EU i Ministarstvu zdravstva, nakon praktički stotinu godina neulaganja sada imamo nove prostore važne za funkcioniranje Klinike. Moram istaknuti da je ovo jedina ljekarna koja snabdijeva bolesnike s HIV-om te hepatitisima sa specijalnom terapijom - kazala je prof. Markotić i dodala kako je obdukcijska dvorana bila oštećena u potresu a istodobno je bio velik pritisak na Infektivnu za obdukcijama tijela preminulih od najgorih uzročnika tijekom pandemije COVID.

- Podigli smo obnovljenu obdukcijsku dvoranu na razinu tri po sigurnosti od biološke opasnosti i sada imamo po dizajnu i kapacitetu vodeću dvoranu u Hrvatskoj za obdukciju umrlih od najtežih uzročnika. Kapaciteti mrtvačnice učetverostručeni su, a dovršen je objekt za infektivni otpad i uređen klub za liječnike - kazala je Markotić i najavila otvorenje modularne bolnice polovinom listopada te dnevne bolnice do kraja godine, a naknadno i obnovu središnjeg dijela klinike.

Beroš je istaknuo kako traje povijesna obnova hrvatskog zdravstvenog sustava, kao nasljeđe budućim generacijama.

- Obnova je u ovom trenutku vrijedna 10,1 milijun eura, ali obnova zdravstvene infrastrukture u Zagrebu vrijedna preko 150 milijuna eura - kazao je Beroš naglasivši kako su svi kapaciteti istovremeno nastavili pružati zdravstvene usluge.

Cjelovita konstrukcijska obnova nakon potresa objekte nije samo vratila u prvobitno stanje nego ih diže na znatno višu razinu jer postaju mehanički otporniji i kvalitetniji te primjereniji 21. stoljeću, naglasio je Branko Bačić. On je naveo kako je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa u obnovu ušlo 96 zdravstvenih objekata objekata čija ukupna vrijednost je 700 milijuna eura.

- To je iznos koji će biti uložen prioritetno u zdravstvenu infrastrukturu. Ako znamo da je kroz projekt obnove iz Fonda solidarnosti ugovoreno financiranje 1330 projekata ukupne vrijednosti 3,2 milijarde eura, onda je to skoro 30 posto iznosa i projekata iskorišteno za obnovu zdravstvene infrastrukture u RH - iznio je ministar Bačić i dodao da je riječ o 18 bolnica i 56 različitih zdravstvenih ustanova.

Fond solidarnosti bio je poticaj da obnovimo gotovo sve bolnice na području Grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije.

- Iz tog Fonda dodijeljeno nam je 1,03 milijarde eura, a mi smo ugovorili ukupne projekte vrijedne 3,2 milijarde eura i uporno smo slali poruku iz Vlade svim krajnjim korisnicima da nastave jednakim intenzitetom obnavljati svoje zgrade kao da je Fond osigurao cjelokupni iznos od 3,2 mlrd., zato jer smo odlučili da ćemo cjelokupan iznos potreban za obnovu tih 1330 objekata, nakon što iskoristimo sve iz Fonda solidarnosti, financirati ili iz državnog proračuna ili iz sredstava NPOO-a. Utvrdili smo da će nam za završetak svih tih projekata iz proračuna trebati milijardu eura, a iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 1,2 milijarda eura. Sutra na sjednici Vlade će se donijeti odluka o proširenju sredstava iz NPOO i osigurat ćemo dodatnih 1,2 milijardi eura kako bi mogli obnoviti cjelokupan sustav javnih zgrada i prometne infrastrukture na području petrinjskog i zagrebačkog potresa - najavio je Bačić.

Najavio je kako će se sutra na sjednici Vlade donijeti odluka o ''proširenju sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te osigurati dodatnih milijardu i 200 milijuna eura kako bismo mogli obnoviti cjelokupan sustav javnih zgrada i prometne infrastrukture na područjima zagrebačkog i petrinjskog potresa".

Cjelovita obnova Zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost te pomoćnih zgrada Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” ukupne vrijednosti 10,1 milijuna eura mnogo govori.

