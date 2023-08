Sisak: HDZ kritizira gradonačelnicu zbog spore obnove gradskih objekata

Sisački HDZ danas je prozvao SDP-ovu gradonačelnicu Siska Kristinu Ikić Baniček zbog Osnovne škole Ivana Kukuljevića, koja je teško stradala u potresu iz prosinca 2020., i čija obnova još nije uopće započela.

"Uskoro će i nova školska godina i dok Sisačko-moslavačka županija obnavlja škole diljem županije, a posebice sisačku Gimnaziju koja će se uskoro otvoriti, OŠ Ivana Kukuljevića koja je u nadležnosti Grada Siska još uvijek nije obnovljena, dapače radovi nisu ni započeli. Trenutno jedino što se na školi razvija je vegetacija koja je počela rasti iz dimnjaka." – istaknuto je na današnjoj tiskovnoj konferenciji.

- Školarci će tako još jednu godinu morati ići u OŠ 22. lipnja i to u dvije smjene, a roditelji će morati plaćati skuplji dnevni boravak. I na prošloj sjednici Gradskog vijeća u svibnju pitao sam što je s izradom dokumentacije potrebne za početak radova na školi i nisam dobio konkretan odgovor, kao ni objašnjenje na pitanje znači li to da 12,8 milijuna kuna iz Fonda solidarnosti neće biti iskorišteno za obnovu škole. A još u travnju je Ikičkin pročelnik Grgurač uvjeravao kako će konstruktivna obnova škole biti gotova do 30. lipnja, a cjelovita obnova do 30. kolovoza. Znali smo da su to laži, da se obmanjuje sisačke roditelje i njihovu djecu, a sada i javnost vidi istinu – rekao je danas Tomislav Kralj, predsjednik GO HDZ-a Sisak i gradski vijećnik dodavši kako je, po njihovim informacijama, od odobrenih 27 milijuna eura za obnovu gradskih objekata potrošeno tek nešto manje od 5 milijuna eura.

"A novih informacija o obnovi niti ne može biti jer se tijekom ljetnih mjeseci gradonačelnica izgleda isključivo odmarala dok je grad sve više prekrivao korov, radovi na obnovi su minimalni.“ – dodao je Kralj. HDZ je stoga istaknuo kako neće sudjelovati na današnjoj popodnenvoj sjednici Gradskog vijeća jer "na njoj nema niti riječi o obnovi ili kako napreduju radovi na ključnim gradskim objektima."

VEZANI ČLANCI:

VIDEO: Tjedan dana prije roka otvoren je promet Zagrebačkom cestom ispod podvožnjaka