NOVA META - MELONI

Bacačica kladiva maršira, pokorila je Genovu, sada udara i na Rim

Autor
Ivica Beti
05.05.2026.
u 16:06

Nedavno su objavljene snimke na kojima Silvia Salis pleše usred Genove na techno partyju pred 20.000 ljudi, a memeovi u kojima, sa šarenim sunčanim naočalama, pleše iza pozornice brzo su se proširili društvenim mrežama. Zvijezda je rođena...

Silvia Salis (40), gradonačelnica Genove i bivša olimpijka u bacanju kladiva, polako se probija do pozicije prve izazivačice talijanske premijerke Giorgie Meloni, koja vida rane nakon neuspjelog prošlomjesečnog referenduma o reformi pravosuđa koji je nagrizao oplatu njezine stranke Braća Italije i vladajuće desne koalicije. Referendum je bio svojevrsni test njezine popularnosti, a obilježila ga je iznenađujuće velika izlaznost. Većina je glasala protiv reforme.

Talijanski narod je odlučio i mi ćemo poštovati tu odluku – poručila je Meloni koja nije ni pomišljala na ostavku. U talijanskim medijima sve se češće kao glavna konkurentica s lijeva na izborima 2027. spominje upravo Salis, koju su neki prozvali i "anti-Meloni". Nedavno su objavljene snimke na kojima pleše usred Genove na techno partyju pred 20.000 ljudi, a memeovi u kojima, sa šarenim sunčanim naočalama, pleše iza pozornice brzo su se proširili društvenim mrežama. Čini se da je nova politička zvijezda rođena.

Ključne riječi
Georgia Meloni gradonačelnica Italija

ZU
Zuko
15:23 05.05.2026.

Još jedna u nizu koja prodaje maglu

