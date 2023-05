Australac zahvalio KBC-u Split: 'Tretman kojeg sam imao bio je na razini najboljih svjetskih bolnica'

Tijekom turističke sezone u splitsku bolnicu gravitira oko 500.000 turista, što domaćih, što stranih. Kraj je svibnja, pa se u prostorima KBC-a Split sve češće može čuti kakav strani jezik.

Australac Richard Bell u bolnicu je zaprimljen 12. svibnja, gdje je liječen od upale pluća. Liječnicima, kao i drugom osoblju bolnice, uputio je mailom zahvalu za tretman kojeg je imao za vrijeme boravka u KBC-u Split. Naime, g. Bell je bio na osmodnevnom krstarenju od Dubrovnika do Splita i tijekom tog razdoblja njegov kašalj je prerastao u infekciju pluća.

„Kao Australac, ponosan sam na naš zdravstveni sustav. Međutim, ni u svojoj domovini ne bi dobio temeljitiju razinu skrbi. Učinili su sveobuhvatnu obradu kako bi postavili točnu dijagnozu, a nakon toga uslijedilo je uspješno liječenje pa sam, napustivši bolnicu, ponovno mogao slobodno disati. Prepisani su mi lijekovi te su redovito kontrolirali moje stanje sve do povratka kući. Svatko se boji ovakvih situacija kada je na putovanju gdje nema poznanika, ne zna jezik ni kakvu pomoć može očekivati. No, tretman kojeg sam imao bio je na razini najboljih svjetskih bolnica. Još jednom, hvala svima koji su bili uključeni u brigu o meni i što su me spasili iz situacije koja je iz sata u sat za mene postajala sve gora“, napisao je g. Bell.

