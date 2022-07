Ankica Mamić o Marićevom odlasku: Vlada će ovo politički preživjeti

Ankica Mamić, stručnjakinja za političku komunikaciju gostovala je u srijedu na Večernji TV-u gdje je analizirala uzroke i posljedice iznenadne ostavke ministra financija i potpredsjednika Vlade Zdravka Marića.

Iz Vlade odlazi njen potpredsjednik i ministar financija Zdravko Marić. Kako to komentirate?

U cijeloj EU na ministrima financija težak je teret. Za jesen se zbog inflacije, naftne krize i recesije predviđaju katastrofični scenariji. U tom smislu ne čudi da je baš neposredno pred najveći izazov, a na kojeg kao jedinka ne može utjecati, odlučio dati ostavku. Međutim, to može i ne mora biti istina. Nećemo znati dok se ministar ne ukaže na presici i pojasni svoje poteze. Ipak, činjenica je da se već neko vrijeme priča da će Marić karijeru nastaviti u jakoj privatnoj kompaniji. Treba tek vidjeti je li njegova promjena posla u izravnoj vezi s ekonomskom krizom kojom je on trebao upravljati.

Kako komentirate situaciju da Hrvatska u prilično teškim vremenima ostaje bez ministra najvažnijeg resora?

To za Vladu sigurno nije dobro. Mislim da se ova ostavka mogla komunicirati jasnije. Naime, ministar Marić je dokazani stručnjak kojem je javnost vjerovala. Uživao je podršku. Moguće je da se kod naroda sada stvori određeni efekt straha. Mnogi će se upitati tko će sada upravljati krizom koja nas očekuje. Građani podsvjesno traže sigurnost, nekakvu ruku koja će upravljati izazovnim situacijama. To je nešto slično Stožeru koji se pojavio na početku pandemije. To tijelo bilo je potrebno građanima. Zbog sigurnosti, komunikacije, brige za zaštitu...

Je li Andrej Plenković znao za ovo?

Naravno da je znao. Ovo se kuhalo duže vrijeme. Pa nije se ime novog ministra Marka Primorca pojavilo samo od sebe u desetak minuta nakon vijesti o Marićevoj ostavci. Teren je bio pripremljen i jasno je da su u Vladi znali da Marić želi otići. Vjerojatno ga je Plenković obvezao da prije odlaska mora odgovoriti na izazove oko uvođenja eura i ulaska Hrvatske u eurozonu. To je Marić dobro odradio. Zato je i bio potpredsjednik Vlade. Time je Plenković slao poruku o prioritetima. No, bez obzira na sve ova ostavka došla je kao grom iz vedra neba u najgore vrijeme.

Što time želite reći?

Bez obzira što će Marić vjerojatno karijeru nastaviti u privatnom biznisu, tajming ove ostavke je vrlo, vrlo indikativan. Mislim da iza svega stoji jako snažan razlog. Odnosno, trebao bi postojati snažan razlog da nam najvažniji i relativno dobar ministar napusti resor u vremenima inflacije i recesije.

Je li možda riječ o aferama ministra Marića?

Ne vjerujem. Za njega se nisu vezivale afere. Čak i onda kad se problematiziralo njegovo jeftino ljetovanje, to nije zavrijedilo preveliku medijsku pompu te čak oporba to nije problematizirala kao i inače. Ministar je spominjao "osobne razloge". Tek trebamo vidjeti što to znači.

Znači riječ je o nekoj dobroj poziciji u privatnoj kompaniji na kojoj će dobiti ultra visoku plaću? Je li to opravdani razlog za odlazak?

Ne, to ne smije biti razlog. Ako je već tako i ako je riječ o ozbiljnom i velikom poslodavcu onda je bilo potrebno podnijeti žrtvu. Marić je mogao pričekati kraj mandata, takvog stručnjaka bi poslodavac rado čekao. Osim toga, ako je znao da može imati menadžersku plaću onda uopće nije trebao ulaziti u Vladu tijekom drugog mandata. U svakom slučaju čini mi se kao da je Marić na neki način Plenkovića ostavio na cjedilu. Iz dva razloga. Prvi je taj što je Zdravko Marić ekspert za krizne situacije, a drugi se tiče psihologije i percepcije na javnost.

Hoće li ovo biti prevelik udarac za Plenkovića? Hoće li Vlada ovo politički preživjeti?

Naravno da hoće. Ne zato što je Vlada toliko snažna, već zato što je oporba slabašna. Trenutno se u opoziciji ne nazire lider koji bi Hrvatskoj ponudio stabilnost i sigurnost. Pogledajte samo njihove rejtinge.

Ipak, rejting HDZ-a nije toliko loš. Vjerujete li u opciju da Plenković sam izazove prijevremene izbore kako bi učvrstio svoju poziciju?

Prijevremeni izbori sada nisu nikome u interesu. Hrvatskoj treba snažna i stabilna Vlada koja zna što radi. Teška su vremena pred nama i nemamo vremena za eksperimente.

Kako s komunikacijske strane gledate na Marićevu ostavku?

Dogodila se greška, a ta greška uznemirila je narod i ostavila prostor raznim teorijama i špekulacijama. Čim se pojavila vijest o njegovom odlasku on je trebao stati pred novinare i odgovoriti na sva pitanja. Jako je čudno što to nije napravio, pogotovo ako imamo u vidu da je uvijek transparentno i otvoreno surađivao s medijima i javljao se na novinarske pozive.

Novi ministar financija bit će Marko Primorac...

Da, on je mlad čovjek. Ima 40 godina, profesor je na Ekonomskom fakultetu, ali pitanje je koliko ima upravljačkog iskustva. Plenkoviće je u svoja dva mandata zamijenio ukupno 17 ministara. To je velika brojka. Mislim da se i ovaj novi ministar uklapa u Plenkovićev obrazac kad su zamjene u pitanju. Uglavnom su to mlađi političari s jakim znanstvenim karijerama.

Hoće li Primorcu naštetit afera prema kojoj se sa suprugom preko reda u jeku COVID krize cijepio preko reda?

Svakako nije dobro da novi ministar stupa na dužnost i da se išta problematizira iz njegove prošlosti. Međutim, to su klasične situacije. Uvijek će se nešto propitivati. Iz današnjeg se gledišta ta afera čini smiješnom jer je COVID kriza pri kraju i praktički se više nitko ne želi cijepiti. Međutim, u onim vremenima na početku cjepivo je uistinu predstavljalo privilegiju. S razlogom se pisalo o tome.

Mislite li da će koalicijski partneri raditi probleme Plenkoviću pri imenovanju novog ministra?

Mislim da neće. Tu će sve proći glatko. Vjerujem da je to sve već dogovoreno tjednima ranije. Osim toga, koalicijske stranke su toliko male da bi njihovi uvjeti u tom smislu sada bili zanemarivi.

