Vučić i Grabar-Kitarović opušteniji na svečanoj večeri na Pantovčaku

Vučić se na početku obraćanja zahvalio na pozivu.

- Ja dobro razumijem da to nije bio za vas nimalo lak potez zbog atmosfere koja je stvarana ne sam u Zagrebu nego i u cijeloj Hrvatskoj - rekao je Vučić i čestitao predsjednici na toj hrabrosti.

- Došao sam u Zagreb da razgovaram o otvorenim pitanjima kojih je puno - rekao je Vučić.

- Mislim da Srbija i Hrvatska će morati, žele li to svi u političkom sistemu, bolje odnose u budućnosti - rekao je Vučić i dodao da ćemo u budućnost 'morati gledati drugačijim očima'.

Nakon toga govorio je o pitanju granice. Rekao je kako se Hrvatska poziva na katastarske knjige, a Srbija na 'zakon koji je jači od katastarskih knjiga'.

- Razgovarali smo o nestalima i ja ću idućeg tjedna primiti predstavnike udruge nestalih - rekao je Vučić i dodao da su danas pomogli nekima.

Govorio je i o pitanjima hrvatske manjine u Srbiji te je otkrio kakvi su im planovi. Rekao je i kako od Hrvatske očekuje da Srbima omogući da se mogu izjašnjavati kao Srbi.

Rekao je kako će nastojati promijeniti atmosferu prema Hrvatskoj te da će zajedno s premijerkom Brnabić utjecati na sve srpske dužnosnike da ne potpiruju tenzije.

- U narednih 100 dana ćemo pokušati promijeniti atmosferu.....Svi državni dužnosnici imat će obvezu da ni na koji način ne uvrijede ne samo hrvatske dužnosnike već da se ponašaju odgovorno i da rade sve što je u njihovoj moći da imamo najbolje moguće odnose - rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

Dodao je kako Srbi smatraju da je Hrvatska više vrijeđala Srbiju, a da Hrvati vjerojatno misle obrnuto.

- U svakom slučaju to će biti obveza svih predstavnika srpske politike u idućem razdoblju, bez obzira na to hoće li hrvatski političari i vlada na to odgovoriti pozitino ili ne - istaknuo je Vučić.

Rekao je i kako je bilo i govora o europskom putu Srbije. Zahvalio je na podršci na tom europskom putu.

Na kraju je predsjednici dao popis dokumenata s područja Dvora.