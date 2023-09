Afera Suhi led: Ljubić nije bio na objavi, no isti se dan sam javio u Remetinec

Davor Ljubić, koji se na objavi nepravomoćne presude za aferu Suhi led u ponedjeljak nije pojavio, već je isti dan bio u - Remetincu. Sam se javio, nakon što je čuo da je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od šest i pol godina zatvora. Nepravomoćnom presudom mu je oduzeto i oko četiri milijuna eura. Ako ta presuda postane pravomoćna, dio od te sume će se naplatiti od njegovih nekretnina jer ih ima oko 150, mahom oranica, livada, pašnjaka... i sve su pod blokadom te glase na ime njegove majke. Ostatak će morati uplatiti u proračun.

S obzirom na to da mu je izrečena kazna viša od pet godina, odmah mu je određen obligatorni istražni zatvor, a da se nije sam javio u Remetinec, sud bi izdao nalog policiji da ga privede. Ljubić je po nepravomoćnoj presudi, bio direktor tvrtke Ekotours kojoj je Zvonimir Šostar davao poslove na namještenim natječajima kako bi se čistili ventilacijski i klimatizacijski sustavi u sportskim dvoranama. Posao koji je realno, kako tvrdi USKOK bio vrijedan oko 13, 4 milijuna kuna, Grad Zagreb je platio 52 milijuna kuna. Oštećen je za oko 39 milijuna kuna, a povrat tog novca Grad Zagreb u parničnom postupku tražit će od Ljubićeve tvrtke.

VEZANI ČLANCI:

S obzirom na to da se Ljubić sam javio u Remetinec, tamo će čekati pravomoćnost presude. A kada će to biti teško je reći jer se sutkinja Rahela Valentić treba napisati pisano obrazloženje, nakon čega stranke u postupku imaju pravo žalbe o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud (VKS). Sucima za pisanje manje kompliciranih presuda uglavnom treba koji mjesec, dok pisanje presuda u složenijim predmetima može potrajati i do pola godine. U ovom slučaju problem je i što na zagrebačkom Županijskom sudu fali zapisničara, pa bi se moglo dogoditi da sutkinja, koja ima i druge predmete u kojima sudi, sama piše obrazloženje.

Afera Suhi led jedna je od ostavština iz doba Milana Bandića i načina na koji je upravljao gardom. I nije jedina, jer na zagrebačkom Županijskom sudu ima još nekoliko postupaka, u različitim fazama, koje se bave načinom na koji je Bandić 20 godina upravljao Zagrebom. Jedan od tih slučaja je i slučaj Slobodana Ljubičića Kikaša, još jednog od bivših Bandićevih intimusa. Bio je optužen s Bandićem u aferi Agram, no postupak je protiv njega razdvojen jer je teško bolestan. Iako je suđenje za Agram u međuvremenu nepravomoćno okončano. Ljubičićev slučaj se nije pomakao s mrtve točke. Postupak u odnosu na njega je razdvojen u svibnju 2020.. Vještaci su prvo utvrdili da je raspravno nesposoban, no USKOK je tražio da ga se ponovo vještači, nakon što je utvrđeno da se 2021. kandidirao na lokalnim izborima te je u više navrata prelazio granicu BiH i Hrvatske. Nakon toga je ponovo vještačen, utvrđeno je da je raspravno sposoban, no stanje mu se u međuvremenu pogoršalo, pa je rasprava jučer opet odgođena...

VIDEO Veliki udarac balkanskom kartelu - zaplijenjeno 2,7 tona kokaina i uhićeno šest osoba