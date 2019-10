Orao s kamerom upozorava na zabrinjavajući trend u Alpama: 'To je nevjerojatno'

Devetogodišnji orao Victor prekjučer je letio iznad francuskih Alpa s kamerom među krilima kako bi iz jedinstvene perspektive snimio glečere koji se tope zbog globalnog zagrijavanja. Osnivač organizacije za zaštitu ugroženih vrsta Freedom Conservation i sokolar Jacques-Olivier Travers (47), koji je obučio Victora, kaže da su alpski glečeri izgubili 50 posto svoje mase u odnosu na zabilježene najviše brojke.

– Znali smo da se tope, ali ne i da se to događa tako brzo. Doista je nevjerojatno – rekao je Travers za The Times.Victor je letio opremljen kamerom koja snima u 360 stupnjeva i GPS-om, što ga je donekle usporilo.

– To je kao da stavite perilicu rublja na krov automobila. Ne idete tako brzo i trošite više energije – kaže Travers.

Victor je prvotno trebao imati opsežniju misiju, to jest trebao je krenuti u četvrtak sa švicarske planine Piz Corvatsch pa letjeti kroz Njemačku, Austriju i Italiju prije završetka misije u Francuskoj u ponedjeljak. Međutim, ti su planovi propali zbog lošeg vremena praćenog vjetrovima od 70 kilometara na sat prognoziranog za iduća dva tjedna. Zaklada “Orlova krila” stoga je organizirala samo let u Chamonixu, no i to je bilo dovoljno za spektakularne prizore koji bi mogli podići svijest o globalnom zagrijavanju.

Victoru ovo nije prvi zadatak koji je privukao veliko zanimanje javnosti. Njegovi letovi iznad Pariza te s najviše zgrade na svijetu Burj Khalife u Dubaiju prikupili su milijune pregleda pa je opravdano očekivati da će njegov novi let imati pozitivan učinak na širenje glasa o negativnim promjenama.

Travers kaže da je tijekom svojih putovanja dok su trajale pripreme za misiju i sam svjedočio otapanju glečera, poput jednog u Njemačkoj kod kojeg je, u odnosu na prošlu godinu, primijetio znatnu promjenu nagore koja ga je zabrinula. U isto vrijeme talijanske vlasti muče muku s velikim glečerom blizu Mont Blanca koji je na rubu kolapsa.

Direktor Freedom Conservationa Ronald Menzel rekao je da je, s obzirom na brzinu zagrijavanja planeta, prekasno za spas alpskih glečera, ali da nije prekasno za borbu protiv klimatskih promjena u širem smislu.

– Nadamo se da će ljudi vidjeti prirodu iz potpuno druge perspektive i shvatiti da treba učiniti nešto kako bi se očuvala – rekao je Menzel.

U ovoj priči nisu ugroženi samo glečeri. Naime, orlovi štekavci ili bjelorepani (latinski Haliaeetus albicilla), u koje spada i Victor, ugrožena su vrsta i zakonom su zaštićeni. Riječ je o najvećem orlu u Europi i najvećem grabežljivcu među orlovima, a oko 15 posto njegove populacije gnijezdi se na području našeg Lonjskog polja. Ima raspon krila od 2 pa do čak 2,5 metara, dužina tijela do repa iznosi mu između 70 i 90 cm, no relativno je lagan, u prosjeku teži šest kilograma.

Hrani se uglavnom ribama, pticama močvaricama kao što su patke, gnjurci i čaplje, manjim sisavcima, kornjačama i zmijama.