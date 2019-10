Što se događa s NASA-in skupim roverom na Marsu

NASA-in InSight rover omogućio je američkoj svemirskoj agenciji podatke o vremenu, slao slike i informacije o Marsu, međutim ima problem kada je riječ o probijanju površine crvene planete.

U gotovo osam mjeseci, rover je uspio iskopati samo 36 cm iako je napravljen da može prokopati čak 5 m u dubinu. Smatra se kako je do problema došlo je rover ne može zadržati svoje uporište u zemlji, te NASA vjeruje da uređaj vrijedan milijardu dolara 'skakuće' na mjestu.

Insight je sletio na MARS u studenom 2018. godine nakon što je lansiran sa Zemlje u svibnju iste godine. NASA vjeruje da su pronašli razlog zašto uređaj ne radi kako treba i ima plan kako riješiti problem.

Zamjenica glavne znanstvenice projekta u NASA-inom laboratoriju za mlazni pogon Sue Smrekar izjavila je kako će pokušati pritisnuti jednu stranu krana uz tlo što bi moglo pojačati dovoljno frikciju kako bi se bušenje nastavilo.

Istraživački tim je isto tako saznao kako je lokacija na kojoj rover trenutno kopa kao ništa što su do sada vidjeli, s obzirom na to da je tlo izuzetno povezano kao da je 'zacementirano'.

- Sve što znamo o tlu je ono što možemo vidjeti na slikama koje nam šalje Insight, izjavila je glavna znanstvenica eksperimenta Tilman Spohn i dodala: - S obzirom na to da ne možemo približiti tlo sondi, onda možda možemo približiti sondu tlu tako da je pritisnemo uz tlo.

Insight koristi kran na svojoj robotskoj ruci u posljednjim mjesecima u nadi kako će iskopati više tla, međutim rover ne može koristiti robotsku ruku u punini snage s obzirom na to da ima kran na sebi.

U posljednjih nekoliko mjeseci, NASA-in tim je koristio kran da gura tlo u nadi da će doći do pomaka, međutim, ruka ne može koristiti svoju snagu u potpunosti kako bi gurnula zemlju.

- Mi tražimo od robotske ruke rovera da udari jače od svoje težine, a robotska ruka ne može to učiniti kako bi to mogla osoba. Bilo bi lakše kad bi mogla, ali to nije robotska ruka kakvu mi imamo - izjavio je glavni inženjer ruke u Laboratoriju za mlazni pogon Ashitey Trebi-Ollennu, javlja Daily Mail.