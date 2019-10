Musk: 2024. smo na Marsu. Znanstvenici: Ma nema šanse

Ne može se reći da jedan od najkreativnijih svjetskih poduzetnika Elon Musk, kojega neki zovu E-Loan, doista ne ispuni većinu onoga što obeća. Ili barem zaozbiljno pokuša. Ovih je dana predstavio Starship, svemirski brod kojim namjerava poslati ljude na Mars. Postao je poznat po svojem mišljenju da ljudska rasa treba postati višeplanetarnom, pa evo sad i sredstva kojim će se to ostvariti. E-Loan (nadimak je zaradio zbog svojedobnih izdašnih državnih potpora u doba Baracka Obame) na Starshipu primjenjuje tehnologiju koju je razvio doista briljantno, a to je ponovo upotrebljiv pogon. SpaceX Starship visok je 50 metara, a trebao bi poletjeti prema orbiti već za nekoliko mjeseci.

Radijacija, recikliranje, kisik...

Riječ je o letjelici sasvim nalik na one iz stripova o Flashu Gordonu, crtanom junaku koji se pojavio 30-ih godina prošlog stoljeća. I očito je daleko ambiciozniji projekt od kapsule Dragon koja je do sada bila temeljni oblik prijevoza ljudi u svemir koji se razvijao u Muskovoj kompaniji SpaceX. A ambiciozne su i Muskove želje. Jer, on ne želi da Starship redovito prevozi ljude na Mars, nego namjerava svoju novu letjelicu pretvoriti praktički u svemirski autobus koji će ljude prevoziti svugdje po svemiru. Tvrdi da će ljude na Mars poslati već 2024. godine. I to je znatno ambicioznije od bilo kojeg drugog projekta, NASA-ina poglavito. Ta je agencija, podsjetimo, dobila nalog i od samog Donalda Trumpa da se požuri i vrati Americi primat u svemiru koji je utvrdila prije 50 godina spuštajući ljude na Mjesec. Međutim, sumnjičavost znanstvene zajednice prema Muskovu projektu temelji se upravo na činjenici da je po Zemljinu satelitu do sada hodalo tek 12 ljudi. I nijedan više.

Foto: Reuters/PIXSELL

Daily Mail, recimo, prenosi riječi nekadašnjeg BBC-jeva znanstvenog dopisnika, prof. Davida Whitehousea.

– Mjesec je na udaljenosti koju se može prijeći za tri dana i možete se s njega vratiti bez većih problema. A Mars je udaljen najmanje devet mjeseci... Vjerojatno bi se radilo o povratnom putovanju u trajanju od tri godine, a moguće je da povratka i ne bi bilo u slučaju da se dogodi problem. To konkretno znači da vam treba znatno bolji svemirski brod od onoga kojim biste putovali na Mjesec. Samim time to znači da ne možete sa sobom ponijeti svu hranu koja vam treba na takvom putovanju, a morali biste i značajnije razviti tehnologiju recikliranja. Pogotovo se tu radi o kisiku jer ga očito ne možete ponijeti u dovoljnim količinama. Pokusi su pokazali da je degradacija ljudskog tijela puno gora nego što smo mislili, pogotovo na mentalnoj razini, i to već nakon godine provedene u svemiru. A onda je tu i radijacija koja je također gora nego što smo mislili. I na sve to idu troškovi – rekao je Whitehouse.

Ako je znanstvenik u pravu, a riječ je o renomiranom pripadniku otočke akademske zajednice, sve je to daleko od ambicije da se svemirsko putovanje učini sličnim putovanju zrakoplovom.

Baterija za 1,6 mil. kilometara

Pretpostavka je da će Starship prema svemiru krenuti “jašući” najnoviju SpaceX-ovu raketu, Super Heavy koja je znatno snažnija i od Falcon Heavyja, najsnažnije rakete u ovom trenutku. No tko zna. Možda Musk uspije. Nedavno su znanstvenici s kojima njegova Tesla surađuje objavili studiju prema kojoj će se eksploatacijski vijek baterije za aute produljiti čak za dvostruko, na 1,6 milijuna kilometara i za to vrijeme izgubiti ne više od deset posto svojeg kapaciteta. To je Musk bio obećao u travnju. Treba vidjeti hoće li tako i biti.

NASA objavila kako zvuči vjetar na Marsu: