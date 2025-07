Postignut trgovinski sporazum SAD-a i EU, ovo su detalji

Sjedinjene Države postigle su okvirni trgovinski sporazum s Europom, objavio je u nedjelju američki predsjednik Donald Trump, čime je spriječeno produbljivanje spora između dva saveznika čija robna razmjena čini gotovo trećinu globalne trgovine. Sporazum, koji uključuje 15 postotnu carinu na robu iz EU koja ulazi u SAD i značajne kupnje američke energije i vojne opreme od strane EU, donijet će dobrodošlu jasnoću tvrtkama iz EU, kako se u vijesti izrazio Reuters. Međutim, mnogi u Europi će osnovnu carinu od 15 posto smatrati lošim ishodom u usporedbi s početnom europskom ambicijom sporazuma o carinama nula za nula, iako je bolja od stope od 30 posto koju je Trump predložio u početku.

Najveći od svih do sada



Objava je uslijedila nakon što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen otputovala u Škotsku na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kako bi izborila ovaj sporazum koji je Trump procjenjivao na oko 50 posto šansi uspjeha. Poznato je nastojanje američkog predsjednika da preuredi globalno gospodarstvo i smanji američke trgovinske deficite koji s više zemalja traju već desetljećima, a do sada je uspio postići sporazume s Velikom Britanijom, Japanom, Indonezijom i Vijetnamom, iako njegova administracija nije ispunila obećanje o "90 sporazuma u 90 dana". Trump je povremeno kritizirao Europsku uniju rekavši da je "osnovana da prevari Sjedinjene Države" u trgovini. Njegova glavna zamjerka je američki deficit u trgovini robom s EU, koji je 2024. dosegao 235 milijardi dolara, prema podacima američkog Statističkog ureda. EU ističe američki višak u uslugama, za koji kaže da djelomično ispravlja ravnotežu. Trump je, govoreći nakon susreta u svom golf klubu Turnberry u Škotskoj, objavio sporazum američkim novinarima.

- Ovo je najveći od svih, rekao je Trump nakon sastanka koji je trajao oko sat vremena. Von der Leyen, koja je doletjela u kratkom roku kako bi se sastala s Trumpom, rekla je, prenosi Politico, kako je to bio to težak posao koji se morao obaviti. - Ali veliko hvala i na razgovorima koje smo mnogo puta vodili na putu do našeg cilja - ali sada smo uspjeli, rekla je predsjednica EK. Trump je, čitajući s papira, rekao da će EU pristati kupiti 750 milijardi dolara energije. Također će pristati uložiti 600 milijardi dolara više nego što je planirano u SAD, u vojnu opremu i u otvaranje zemalja za trgovinu s nultom tarifom. Iako je glasnogovornik Komisije potvrdio te brojke, nije bilo odmah jasno kako bi se ogromne obveze mogle ispuniti. Godišnji izvoz energije iz SAD-a vrijedi oko 250 milijardi dolara. Carinska stopa koja se primjenjuje na uvoz iz EU iznosila bi 15 posto, a ista stopa vrijedila bi i za automobile što je bio ključni zahtjev njemačke automobilske industrije. Farmaceutski proizvodi neće biti obuhvaćeni sporazumom. Trump je također rekao da će čelik i aluminij i dalje biti podložni carinama od 50 posto. Trump ima susret i s britanskim premijerom Keirom Starmerom. S njim bi se trebao susresti danas, i to na temu drugoga gorućeg problema koji je na široj razini, a to je rat u Ukrajini.

"Na razgovorima u Škotskoj Sir Keir će također raspravljati o tome kako okončati rat između Rusije i Ukrajine nakon što se gospodin Trump posljednjih tjedana okrenuo protiv Vladimira Putina, ruskog predsjednika", piše londonski The Sunday Telegraph. "Očekuje se da će također raspravljati o daljnjoj podršci Ukrajini", pišu ove novine. Nema detalja o tome što bi Starmer predložio Donaldu Trumpu, ali se najavljuju još dvije teme za razgovor, a to je situacija u Gazi, a onda i trgovinski dogovor između dvije zemlje, u kojem je Velika Britanija izbjegla teže carine koje joj je bio namijenio Trump. U Americi, međutim, ima medija koji smatraju kako dogovor o carinama s Ursulom von der Leyen i susret s Keirom Starmerom nije pravi razlog onoga što je zapravo privatni posjet Donalda Trumpa Škotskoj, u kojoj je prvih dana uglavnom igrao golf.

Kako donosi CNN, iako je Bijela kuća njegovo petodnevno putovanje nazvala "radnim posjetom", on ima prilično malo državničkih obaveza. Očekuje se da će veći dio putovanja provesti izvan javnosti, u svoja dva golf resorta, Trump Turnberryju na zapadu i Trump Internationalu, udaljenom oko 320 kilometara na sjeveru, blizu domovine njegove majke. – U Škotskoj imamo puno toga – rekao je Trump dok je u petak napuštao Bijelu kuću, ističući svoje obiteljske veze s tom zemljom. – Imam puno ljubavi – kazao je. Čak i dok su prosvjednici u subotu demonstrirali protiv Trumpa, četiri noći u umjerenoj Škotskoj dolaze kao ljetni predah nakon šest mjeseci povratka na dužnost. Njegova administracija uhvaćena je u sve dublju političku krizu zbog načina na koji se odnosi prema slučaju Jeffreya Epsteina, optuženog za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i bivšega predsjednikova prijatelja.

Od Kine ipak ne može pobjeći



CNN podsjeća kako je gotovo svaki put kada je Trump razgovarao s novinarima posljednjih tjedana, bio pritisnut novim pitanjima o skandalu Epstein, od kojih su mnoga potaknuta dubokim sumnjama koje upravo on i njegovi sljedbenici godinama potiču. Nova otkrića o njegovim osobnim vezama s osramoćenim financijerom održala su slučaj aktualnim. Ali, u sjeni njegova boravka u Škotskoj, odvijaju se još jedni ključni pregovori, za rezultat kojih Trump ne bi želio da se javnosti učini baš jako zanimljivim. U Stockholmu se, naime, trebaju naći izaslanstva Kine i Sjedinjenih Država kako bi nastavila razgovore o trgovinskom sporazumu. Pregovori se odvijaju treći put u isto toliko mjeseci, no ovaj put Peking dolazi za pregovarački stol ohrabreniji nego ikad prije. Njegova čvrsta kontrola nad strateškim mineralima prisilila je Trumpovu administraciju da ukine neka izvozna ograničenja Kini, uključujući i ukidanje zabrane prodaje najmoćnijega Nvidijina čipa za umjetnu inteligenciju. Također, kinesko gospodarstvo ostvarilo je bolji rast od očekivanog u mjesecima trgovinskog rata sa SAD-om, prema vladinim podacima, bilježeći rekordan trgovinski višak iz kojeg je očita otpornost kineskog izvoza u uvjetima ograničenog pristupa američkom tržištu.