Lambda-varijanta iz Južne Amerike sada se prati i u Europi

Za mjesec dana delta-soj koronavirusa postat će dominantan soj u EU, predviđaju izvješća ECDC-a, a širi se još jedan soj. Južnoamerički lambda-soj prvi put se javio u kolovozu 2020. u Peruu, da bi prošlog mjeseca ondje bio potvrđen u 81% slučajeva. Zabilježen je u SAD-u, Kanadi, Izraelu, ali i Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji.

– S obzirom na brzinu širenja tog soja koji je u Južnoj Americi postao dominantan, Svjetska zdravstvena organizacija ga je dodala na listu “varijanti virusa koje se aktivno prate” (engl. variant of interest). Nema još dovoljno podataka o tomu kolika je uspješnost cijepljenja u zaštiti od tog soja niti ima podataka da je opasniji od delta-soja – kazao nam je epidemiolog prof. Branko Kolarić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Širenje lambde donekle se povezuje s činjenicom da se u južnoameričkim zemljama najviše koriste kineska cjepiva koja su manje učinkovita. Neka istraživanja sugeriraju da su mRNA cjepiva učinkovitija.

– Mislim da nema više razloga za zabrinutost nego prije no što smo znali za ovu varijantu. Nema razloga misliti da je ovo sada nešto gore od delta-soja – kazao je Nathaniel Landau, mikrobiolog na NYU Grossman School of Medicine za New York Times.

VIDEO Što je zapravo delta soj koronavirusa i koliko je opasan?