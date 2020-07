Konačno je stigao jaki Huawei uređaj bez softverske zabrane

Konačno nam stiže jedan top Huawei uređaj koji nema nikakve softverske zabrane! Nije riječ o mobitelu, nego o - laptopu. Novi MateBook X Pro prava je PC zvijer u relativno malenom kućištu i najbolji laptop dosad koji je Huawei proizveo. Ovih dana stiže i u Hrvatsku, a Večernji list imao je priliku među prvim medijima u Hrvatskoj isprobati ovo računalo.

Za razliku od sada već famozne američke blokade kojom je Donald Trump zabranio ovom kineskom divu korištenje Googleovog softvera, Huawei je dobio licenciju za suradnju s Microsoftom, odnosno za korištenje operativnog sustava Windows.

Tako ovaj laptop dolazi s predinstaliranim Windowsima 10. Za softver ne morate dodatno platiti Microsoftu, nego je licenca ugrađena u cijenu laptopa. No, nemojte se prerano veseliti. MateBook X Pro dolazi s paprenom cijenom - preporučena prodajna cijena u Hrvatskoj iznosi 15.559,00 HRK (može se naručiti od danas).

Vidljivo je već od samog imena, elegantnog dizajna pa i visoke cijene da je ovo računalo inspirirano slavnim Appleovim MacBookom i da cilja na sam vrh najboljih laptopa na tržištu.

Foto: Danijel Lijović

Pogledajmo što nam sve nudi ovaj uređaj. Ovaj najjači model dolazi u varijanti sa zaslonom od 13,9 inča (postoji i cijeli raspon MateBook modela od 13 do 15,6 inča s početnom cijenom od 4.999,00 kuna). Dizajn je oku vrlo ugodan, fine uglađene metalne površine u svemirsko-sivoj boji, a teži samo 1,33 kilograma.

Ultra-tanki profil visine je od 14,6 mm na stražnjem dijelu i 4,9 mm na prednjem dijelu.

Foto: Danijel Lijović

To, dakako znači da nema puno prostora za utore, ali stalo je tu svega: Ima dva USB-C utora od kojih je jedan predviđen za napajanje, a oduševljava što ima i jedan USB-A utor pa možete koristiti i stariju opremu poput dragog vam žičanog miša kao što je kod mene bio slučaj. A tu je i 3,5 mm audio jack za slušalice.

Foto: Danijel Lijović

Inače, cijeli laptop stiže u velikoj bijeloj kutiji koja podsjeća na kutije Huaweijevih top mobitela, samo je ovdje dakako riječ o malo većem izdanju. U toj kutiji se našao mali adapter koji USB-C izlaz može povezati između ostaloga i na VGA monitor (ima i HDMI izlaz).

Foto: Danijel Lijović

Zaslon ima dijagonalu od 13,9 inča (s omjerom slike 3:2 i rezolucijom 3000x2000) u prostoru koji biste rekli da se radi o 13-inčnom laptopu, ali Huawei je uspio maksimalno iskoristiti prostor za ekran zahvaljujući jako tankim rubovima (čak 91 % iskoristivosti površine).

Pravi je gušt gledati u ovaj ekran. Izvrsne je kvalitete s visokim kontrastom boja od 1500:1, a ima maksimalnu svjetlinu u sredini ekrana od čak 450 nita. Možete aktivirati opciju za oku ugodnije korištenje, kao što to radite na top modelima mobitela.

Foto: Danijel Lijović

Jedna od zgodnih mogućnosti korištenja ovog multi touch zaslona je recimo što možete napraviti screenshot - prstom! Povučete dijagonalu kojom označite koji dio ekrana želite snimiti i odmah dobijete sliku. Ovo funkcionira samo uz Windows 10 (64 bitni). Kao korisnik slobodni ste instalirati i neki drugi sustav po svojoj želji, recimo Linux, no time ćete izgubiti ponešto trikove koje je Huawei proizveo u suradnju s Microsoftom. To uključuje i brže povezivanje mobitela i laptopa, dijeljenje ekrana i podataka između uređaja.

U kućištu se krije puno snage zahvaljujući 10. generaciji Intelovog procesora s 8 jezgri i7-10510U i gomili memorije (16 GB RAM i 1TB ROM), a iako ne baš gejmerska tu je i sasvim odlična grafička kartica Nvidia MX250.

Foto: Danijel Lijović

Bez problema i bez zamrzivanja sam koristio ovaj laptop za obradu fotografija i gomilu otvorenih tabova u browseru i to u dugotrajnom radu. Zapravo, nekoliko dana zaredom odrađivao sam cijele 8-satne poslovne smjene i bio vrlo zadovoljan. Koristio sam laptop i s mišem i bez miša, i iako nisam baš fan touchpadova ovdje sam uspio raditi i obradu teksta i fotografija bez panike da ću bez miša biti sporiji ili da će me pokreti po ovom velikom touchpadu ograničavati.

A imam samo superlative za tipkovnicu! Zadovoljstvo je bilo kucati po ovoj ugodnoj i za pisanje vrlo motivirajućoj tipkovnici. Ima tu jedna nespretnost, ali nema veze s tipkovnicom, nego ono što se krije - ispod. Naime, između funkcijski tipki f6 i f7 nalazi se tipka ispod koje je - pop up kamera. To je prilično neobično mjesto za kameru na laptopu i korisnicima će sigurno trebati vremena da se naviknu na to, posebice s takvim kutom snimanja (takoreći iz poda) u današnje korona doba kada nam sve češće trebaju video chatovi. Kamera bi također mogla biti i kvalitetnija, što je vrlo čudno da se treba reći za jedan Huawei proizvod.

Na prijašnjim modelima Matebooka bilo je opravdanih kritika za zagrijavanje i slabiji vijek baterije, a to je sada dosta popravljeno.

Po specifikacijama Huawei tvrdi da baterija Matebook X Pro traje 13 sati za reproduciranje full HD videa, 15 sati uredskog rata i do 11 sati web surfanja.

No, u praksi meni su te brojke ipak bile dosta manje. Kombinacija uredskog poslovanja i kontinuiranog web surfanja i editiranja fotografija mi je otprilike trajala malo kraće od 8-satne smjene. Rekao bih 7,30 sati prije nego bih se ipak morao prebaciti na žicu iz straha da mi se ne ugasi stroj. Očekivao bih više za premium laptop ovako skupe cijene, ali opet nije baš niti toliko tragično.

Dobra je stvar da niti u jednom trenutku dok sam tako radio nisam primijetio da se laptop počeo zagrijavati. Ono gdje se osjetilo da se kućište ipak zagrije dogodi se kada je na punjaču dulje vrijeme. To mi se recimo dogodilo dok sam provodio vraćanje na tvorničke postave laptopa što je dosta potrajalo pa sam ostavio laptop na napajanju.

Snažan punjač od 65 Wata može vam, inače, poslužiti i za super brzo punjenje mobitela jer isto koristi UCB-C, a štiti protiv pregrijavanja (ne samo Huawei mobitela nego svih koji koriste USB-C). Ovo se može gledati i kao još jedan potez u nastojanju Huaweija da čim bolje zaokruži lepezu svojih proizvoda. Huawei mobiteli lako se spajaju s ovim laptopom i možete imati bolje korisničko iskustvo.

Sve u svemu jasno je od prvog pogleda da se ovdje radi o vrhunskom uređaju visokih performansi. Iako ima i poneku manu, najvidljivija prepreka do šireg kruga budućih korisnika bit će vrlo vjerojatno tek visoka cijena. Stoga, ne čudi da je Huawei odmah izbacio i cijeli spektar drugih povoljnijih Matebook modela...