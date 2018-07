Google, Facebook i YouTube moraju platiti sadržaj koji dijele

U četvrtak će se u Europskom parlamentu glasati o prihvaćanju Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu koju je nakon 18 mjeseci na temelju rada posebnog izvjestitelja njemačkog europarlamentarca Axela Vossa i analize Odbor za zakonodavstvo Europskog parlamenta usvojio je prošlog tjedna.

Neki to nazivaju krajem otvorenog i slobodnog interneta, a drugi konačnim ispunjenjem pravde jer će globalne korporacije poput Googlea, a poglavito Facebook i YouTube napokon morati nešto platiti za sadržaj koji se dijeli na njihovim platformama. Do sada te platforme apsolutno nisu bile odgovorne za to što se na njima bez ikakvih ograničenja koriste autorska djela i drugi sadržaji koji se štite autorskim i srodnim pravima. Pogotovo su u ovom kontekstu zanimljivi članci 11. i 13. Direktive o autorskom pravu.

Novac autorima

Kako u svojem pismu hrvatskim europarlamentarcima navodi glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja Antun Tomislav Šaban, članak 13. spomenute Direktive pojašnjava postojeće važeće propise. Platforme koje svoje poslovanje temelje na sadržaju koje su na njih prenijeli krajnji korisnici, poput spomenutih YouTube-a, Facebooka, SoundClouda, Dailymotiona itd., trenutno su glavna točka pristupa autorskim djelima na internetu, a tako za sebe stvaraju veliki marketinški potencijal kroz oglašivački prostor koji svesrdno monetiziraju.

– Zbog nejasnoće postojećih propisa i činjenice da su oni stvarani prije postojanja ovakvih platformi), one autorima ne plaćaju (ili plaćaju simbolično) za korištenje njihovih djela – navodi Šaban. Članak 13., tumači glavni tajnik HDS-a, nudi zakonsko rješenje koje bi osiguralo održivo digitalno tržište tako da krajnji korisnici imaju širi pristup autorskim djelima te da ih mogu koristiti uz pravnu sigurnost koja danas ne postoji. Platforme i servisi koji na račun autora grade svoja carstva konačno nedvojbeno i jasno trebaju biti odgovorni za korištenje autorskih djela i doprinositi digitalnom gospodarstvu kulturnih i kreativnih industrija, a autori moraju biti plaćeni za masovna korištenja svojih djela.

Izdavačima pravo na naknadu

Kada se govori o članku 11. Direktiva se posebno bavi i pravima novinskih izdavača kao stvarateljima sadržaja za tiskani medij. Ovdje se uvodi novo samostalno pravo izdavača tiskanih medija koji bi imali pravo na naknadu od svih pružatelja usluga informacijskog društva kada se njihovi sadržaji koriste online.

Naravno, ovo se odnosi i na hrvatske izdavače poput Večernjeg lista koji bi sada dobili svoje posebno pravo da kontroliraju preuzimanje i objavljivanje njihovih medijskih sadržaja online.

Foto: Borna Filić/PIXSELL Antun Tomislav Šaban, glavni tajnik HDS-a: Ljudi će i dalje moći slobodno pristupati sadržaju i postavljati vlastiti sadržaj na YouTube, Facebook...

Hoće li krajnji korisnici i dalje moći postavljati/koristiti tzv. memove i mash-up sadržaj (sadržaje u kojima su koristili dijelove različitih autorskih djela)?

– Da. Članak 13. odnosi se samo na servise, a ne na krajnje korisnike. Ljudi će i dalje moći slobodno pristupati sadržaju i postavljati vlastiti sadržaj na YouTube, Facebook i ostale platforme. Valja napomenuti da se u većini slučajeva na meme i mash-up odnose postojeća izuzeća iz autorskog prava (parodija, kritika, citat itd.). Dakle, oni po svojoj definiciji mogu biti slobodno stvoreni i objavljeni od strane građana – tumači Antun Tomislav Šaban.

Treba istaknuti, nastavlja on u svojoj poruci, da prijedlog također kaže da kada platforma dobije licencu, takva licenca također treba pokriti svaku odgovornost privatnih pojedinaca, dakle nekomercijalnih korisnika. To daje novu pravnu sigurnost krajnjim korisnicima koja danas ne postoji. Prema Šabanu i još nekim pravnim stručnjacima nema opasnosti od gušenja interneta jer se ničim ne nameće opći režim filtriranja, već samo nalaže da je potrebna suradnja s nositeljima prava radi postavljanja tehničkih mjera za korištenje djela koje su već široko dostupne i korištene na platformama a kojima one filtriraju sadržaj kako bi njime upravljale i maksimalizirale svoje prihode. Ono što se od njih traži jest da pritom uzmu u obzir i relevantne podatke za ostvarivanje autorskih prava – kao što su nositelji prava na pojedinim djelima i sl. Cilj je osigurati da se honorari obračunaju upravo onim autorima čija se djela koriste.

Što će se promijeniti uvođenjem eura i hoće li sve poskupjeti: