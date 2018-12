Domaće tvrtke prepoznaju SAP, od JGL-a do Rimca

SAP je renomirana svjetska IT kompanija i vjerojatno prva su asocijacija na spomen SAP-a, barem u tehnosvijetu, ERP sustavi. Ipak, SAP nije samo to, dapače, uvelike se bavi nizom tehnoloških inovacija i primjenama raznih, pomalo drukčijih rješenja. O ovom poznatom licu, ali i o onom “drugom”, razgovarali smo sa Sonjom Popović, direktoricom SAP-a u Hrvatskoj.

SAP je možda najpoznatiji po ERP sustavima, no posljednje što smo imali prilike čuti jest vaša suradnja sa svjetskom atrakcijom Cirque du Soleil. Što SAP ima s cirkusom?

SAP i Cirque du Soleil sad su već dugogodišnji partneri pa iako se na prvi pogled radi o pomalo neuobičajenoj suradnji između softverske tvrtke i kanadske cirkuske atrakcije, ako uzmemo u obzir da cirkus broji nekoliko tisuća zaposlenika, upravlja s nekoliko tisuća dobavljača i godišnje proda milijune ulaznica za svoje predstave, jasno je da im je trebao tehnološki partner. Jedan od primjera suradnje mogao se vidjeti za nedavnog posjeta cirkusa Zagrebu s predstavom TORUK – The First Flight, temeljenoj na Avataru Jamesa Camerona. Uz SAP-ovu pomoć, Cirque du Soleil je integrirao inovativnu tehnologiju u svoje nastupe i uključio gledatelje u ono što se zbiva na pozornici putem mobilne aplikacije. Koristeći prednosti SAP HANA platforme, mobilna aplikacija omogućava gledateljima da postanu dio predstave, tijekom, za vrijeme i nakon nastupa. Na temelju lokacije u dvorani i interakcije s mobilnom aplikacijom, gledateljima je omogućen personalizirani doživljaj onoga što se događa na pozornici.

SAP je aktivna tvrtka u sportu, što njima zapravo nudite?

Sport je još jedno područje gdje SAP ima veliki niz korisnika, i tu govorimo o različitim sportovima, od nogometa i košarke do jedrenja pa sve do nedavnog ulaganja u esport. Naši su korisnici vrhunski svjetski timovi i sportske organizacije kojima SAP nudi rješenja za marketing i uključivanje fanova, prodaju, upravljanje timskom učinkovitošću i izvedbom te mnoga druga. Od ove godine, među našim korisnicima je i zagrebački Dinamo, koji koristi naše rješenje SAP Sports One, i ujedno je prvi klub u regiji koji koristi ovo rješenje. Uz SAP Sports One, Dinamovi treneri, menadžeri i igrači imaju mogućnost koristiti naprednu analitiku i još bolje razumjeti svoje, ali i protivničke podatke. SAP Sports One omogućava Dinamu da digitalizira upravljanje svojim sportskim performansama ujedinjavanjem administrativnih i menadžerskih aktivnosti, zdravstvenih podataka, treninga te potrage za novim igračima. Ovo rješenje popularno je u europskim ligama, a među klubovima koji ga koriste su i Bayern München, Hoffenheim i Manchester City.

Koje ste projekte u ovoj godini odradili u Hrvatskoj, JGL je svečano lansiran, o čemu se tu radi?

U riječkoj farmaceutskoj tvrtki JGL nedavno smo završili implementaciju sustava SAP S/4HANA, SAP Success Factors i SAP Business Planning and Consolidation. SAP-ovi stručnjaci su upravljali implementacijom, dok je projekt realiziran uz podršku stručnjaka i partnera iz tvrtke S&T Hrvatska. Tijekom 14 mjeseci na projektu je radilo ukupno 50 zaposlenika JGL-a i 30 konzultanata. Implementacija sustava uključivala je iznimno širok spektar modula – financije, računovodstvo, kontroling, prodaju i distribuciju, planiranje proizvodnje, održavanje, upravljanje kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje materijalima, planiranje i konsolidaciju te BI alate za izvještavanje. Istaknula bih kako je projekt u JGL-u ujedno prva implementacija sustava SAP S/4HANA ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji jugoistočne Europe, a po sveobuhvatnosti modula i integraciji s vanjskim sustavima ovo je i prvi go-live projekt ove vrste u Europi općenito. Dio projekta u JGL-je uključivao i implementaciju rješenja SuccessFactors koje riječkim farmaceutima omogućava napredno upravljanje ljudskim resursima.

Upravljanje ljudskim resursima u današnje vrijeme je iznimno bitno, tko vam je još poklonio povjerenje?

Rješenje SuccessFactors prepoznali su i Rimac Automobili. Ova brzorastuća tvrtka nedavno je najavila i nova širenja i u tom kontekstu, iznimno je važno sustavno upravljanje ljudskim potencijalima, od privlačenja i zadržavanja kvalificiranih stručnjaka, adekvatnog razvijanja i praćenja talenata, definiranje elemenata za praćenje njihova uspjeha i drugo.

Također, među projektima koje bih izdvojila u ovoj godini je i projekt SAP Cloud for Customer (C4C) u INA-i. Riječ je o projektu digitalizacije procesa vezanih uz B2B segment poslovanja što INA-i omogućuje stvaranje odnosa s poslovnim korisnicima na jednoj novoj razini, gdje na važnosti dobiva fleksibilnost i brzina odgovora. Kako je ovo godina koja je dodatno naglasila važnost zaštite osobnih podataka, istaknula bih i Atlantic Grupu koja je izabrala naše rješenje SAP Customer Data Cloud (nekadašnja Gigya) za bolje i personalizirane marketinške kampanje u doba GDPR-a.

Spomenuli ste digitalizaciju, kako ocjenjujete trenutačno stanje digitalizacije u Hrvatskoj te koji su, po vašem mišljnju, poslovni IT trendovi za 2019.?

Digitalizaciju prije svega promatram kroz inovacije, automatizaciju poslovnih procesa i nove tehnologije poput AI, IoT-a i strojnog učenja koje postaju sastavni dio poslovanja. Tvrtke koje žele ostati konkurentne moraju razumjeti kako spojiti svoju poslovnu strategiju i misiju s novim tehnologijama, što često uključuje i pronalazak novih poslovnih modela. Promatrajući stanje na tržištu, ali i projekte koje smo radili, domaće kompanije su svjesne važnosti, i rekla bih, nužnosti digitalizacije. Područje gdje to zasada možemo najbolje vidjeti jest odnos kompanija s njihovim korisnicima, odnosno kupcima njihovih proizvoda i usluga. Novi val digitalizacije obuhvatit će lanac opskrbe – bez nove tehnologije nema govora o modernom lancu opskrbe. Personalizirano korisničko iskustvo je nov način poslovanja što pred tvrtke stavlja zadatak da budu fleksibilne i brze po pitanju proizvodnje, logistike i nabave.

Kada se radi o umjetnoj inteligenciji (AI), vjerujem, SAP ima puno toga reći. Gdje ste sve prisutni i što razvijate?

SAP veliku pažnju posvećuje novim tehnologijama, uključujući umjetnu inteligenciju. Naša rješenja temeljena na AI već su dostupna tvrtkama diljem svijeta. Primjerice, korisnicima nudimo SAP Conversational AI, a radi se o rješenju koje tvrtkama omogućava da razviju inovativne chatbotove. SAP Service Ticket Intelligence ubrzava podršku korisnicima kroz front-office kompanije. Naime, aplikacija učinkovito procesuira zahtjeve korisnika s različitih kanala (društvene mreže, emailovi), daje relevantne prijedloge usluge i usmjerava zahtjeve prema odgovorajućem agentu u korisničkoj podršci. SAP Cash Application automatizira zahtjevne procese usklađivanja računa i daje mogućnost osobama u financijama da se fokusiraju na strateške zadatke i kvalitetu usluge. SAP Customer Retention predviđa ponašanje korisnika poput otkazivanja proizvoda nudeći uvid u stvarnom vremenu u transakcijske podatke i digitalne točke interakcije. Također, SAP Leonardo Machine Learning Foundation omogućava tvrtkama da same upravljaju, stvaraju, koriste i održavaju aplikacije koje same uče, i to na jednostavan način koristeći algoritme koji ne zahtijevaju znanje iz znanosti o podacima. Također, naš je cilj da imamo prvi ERP na tržištu koji neće zahtijevati korištenje tipkovnice nego će biti dovoljno koristiti glasovno upravljanje. Umjetnu inteligenciju ćemo koristiti kako bismo automatizirali sve što možemo unutar našeg ERP-a, a u iduće tri godine želimo automatizirati 50% manualnih zadataka. To je ujedno i naša vizija inteligentne tvrtke gdje su procesi unaprijeđeni i automatizirani, a krajnjim korisnicima omogućena personalizirana usluga i iskustvo.

Kako gledate na mogućnosti koje donosi AI, koliko je sigurnost ugrožena?

Umjetna inteligencija trenutačno predstavlja iznimno uzbudljivo područje, a njene mogućnosti odrazit će se na naš cjelokupni život – od obrazovanja i zdravstva do infrastrukture i prevencije katastrofa. Kad govorimo o poslovanju, vjerujem da će nas AI osloboditi rutinskih zadataka i omogućiti nam da se posvetimo kreativnijim i strateški važnijim stvarima. Umjetna inteligencija postavlja temelje za nastanak inteligentne kompanije koja ostvaruje znatne uštede, koristi naprednu analitiku, ima optimizirane poslovne procese, a svojim korisnicima omogućava personaliziranu uslugu i korisničko iskustvo. Naravno, nadam se vidjeti mogućnosti AI i u nekim drugim područjima poput zdravstva – zamislite umjetnu inteligenciju koja na temelju milijuna računalnih simulacija pronalazi lijek za različite bolesti, ili AI koja pomaže u rješavanju društvene nejednakosti, pristupa hrani i pitkoj vodi te klimatskih promjena. Ako govorimo o potencijalnim prijetnjama, tu se zasigurno nameće pitanje privatnosti i zaštite osobnih podataka i slobode. Potencijalni rizik predstavlja i neusklađanost između naših ciljeva i računala. Stoga se paralelno s razvojem AI trebamo baviti i istraživanjima o prednostima, ali i opasnostima te njezinim razumijevanjem. SAP je prva europska tehnološka tvrtka koja je osnovala etički savjetodavni odbor za pitanja umjetne inteligencije, a sastoji se od stručnjaka iz akademske zajednice, politike i industrije. Cilj odbora je baviti se razvojem i usvajanjem načela za primjenu AI u budućnosti. Vjerujemo u budućnost gdje koristimo najbolje od tehnologije, i gdje ekonomija, društvo i okoliš zajedno uspijevaju, a na toj viziji temeljimo i razvoj AI-ja.