Očajna obitelj iz okolice Bjelovara: 'Sin se spremao jesti, kada je začuo čudno pucketanje. Susjeda je lupala po zidu'

Život obitelji Bugarinović iz bjelovarskog prigradskog naselja Prgomelje u samo nekoliko minuta preokrenuo se za 180 stupnjeva. U požaru koji je prije nekoliko dana izbio u njihovoj obiteljskoj kući zbog, kako je izvijestila policija, kvara na električnim instalacijama, ostali su bez svega te preko noći postali beskućnici. – Ono što sam ranije gledala samo u filmovima, sada se dogodilo mojoj obitelji i meni. Ne znam kako ćemo to preživjeti – kroz suze nam priča Marina Bugarinović. Ona i suprug živjeli su u prizemlju kuće u kojoj je izbio požar, sa sinom, snahom, i 8-mjesečnim unukom. U potkrovlju, gdje je požar i izbio, živjeli su pak njezin drugi sin, snaha i unuk od 2,5 godine. Većina ukućana u trenutku izbijanja požara bila je kod kuće. – Sin se baš spremao jesti kada je začuo čudno pucketanje. U tom trenutku susjeda koja živi u drugom dijelu kuće, jer je riječ o dvojnom objektu, počela je lupati po zidu i vikati da vidi vatru. Sin je odmah skočio, no nije se moglo učiniti ništa – priča nam potresena Marina.

Kuća koja je izgorjela lani je potpuno obnovljena. Dodaje kako se vatra proširila na cijelo krovište munjevitom brzinom, a ukućani su pojurili van kako bi spasili žive glave. – U dugom dijelu objekta živi stariji bračni par. Djeca im nisu bila doma pa sam pojurio pomoći im da izađu. Sve se dogodilo strahovito brzo – priča nam Marinin suprug Stevo Bugarinović. Na mjesto nesreće brzo su stigli i vatrogasci, a počela je i padati kiša, no do tada je dom obitelji Bugarinović već bio potpuno uništen. – Ono što nije nestalo u plamenu, uništila je voda. Sve je natopljeno. Kuća je stara i nema klasičnu betonsku deku već se u stropu nalazi trstika koja je potpuno mokra i vatrogasci su nam rekli da postoji opasnost od urušavanja stropa. Uništeni su podovi, namještaj, bijela tehnika… Ostali smo bez svega – priča Stevo. Da stvar bude gora, svoj su dio kuće Bugarinovići lani potpuno preuredili i sve je, i u prizemlju i u potkrovlju, bilo potpuno novo. Zbog renoviranja su se i kreditno zadužili.

– Ja sam podigla kredit od 40.000 eura, suprug otprije ima kredit od 30.000 eura. U ovoj smo kući 20 godina i sređivali smo je malo-pomalo. Prije desetak godina zamijenili smo kompletno krovište, a lani je na red došla unutrašnjost – kaže Marina. Bili su, dodaje, presretni zbog preuređenja, pogotovo njihovi sinovi i snahe. No, nisu dugo uživali u sreći. Cijela obitelj je u šoku i traumatizirana. – Najviše se brinemo zbog unučića. On je prije dvije godine prebolio meningitis, što rijetko kome uspijeva. Nažalost, bolest je ostavila ozbiljne posljedice na njegovo zdravlje. On se silno uznemirio zbog svega što se dogodilo, dijete od šoka ne želi ni jesti. U požaru su stradale njegove didaktičke igračke, odjeća, sve – kaže naša sugovornica. Srećom, ni djeca ni odrasli u ovoj nesreći nisu ozlijeđeni i to, je, kaže Marina, najvažnije. No, kako će dalje, Bugarinovići ni sami ne znaju. Susjedi s kojima dijele kuću, kažu, svoj su dio osigurali pa će uspjeti namiriti štetu, no oni novca za obnovu nemaju. – Ostali smo doslovno na ulici. Suprug i ja te stariji sin s obitelji privremeno smo se smjestili kod moje sestre, a mlađi sin s obitelji kod tasta i punice. No, ne možemo tamo ostati zauvijek, moramo pronaći neki smještaj – kaže Marina.

Pomoć su zatražili u Gradu Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a nadaju se kako će im pomoći i dobri ljudi. – Nikad nismo mislili da ćemo morati moliti na pomoć, no drugog načina da se izvučemo iz ovoga nema. Prema prvim procjenama, šteta na kući je oko 100.000 eura, toliko će nam trebati da sve obnovimo. Imamo kredite, mlađi sin nam ne može naći posao zbog bolesti, sami ne možemo do tog novca – kaže Marina. Nadaju se kako će se naći dobrih ljudi koji bi im mogli pomoći u pronalasku smještaja te financijski ili u građevinskom materijalu. Zamjenik bjelovarskog gradonačelnika Igor Brajdić kaže kako Grad Bjelovar trenutačno nema slobodnih stanova u koje bi smjestio osmeročlanu obitelj, no bit će im isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 1900 eura. – Uputili smo gospođu i na Zavod za socijalni rad kako bi ondje ostvarila prava, spremni smo joj pomoći oko rješavanja papirologije. Sam Grad ne može organizirati akciju prikupljanja pomoći, no ako to učini netko drugi, rado ću se osobno uključiti i pomoći – kazao je Brajdić. I iz Bjelovarsko-bilogorske županije su poručili kako će financijski pomoći obitelji Bugarinović, čim za tim podnesu službeni zahtjev.

U međuvremenu mogu pomoći i svi ostali građani uplatom donacija na Marinin broj računa HR3324020063205137745, a radi ostalih donacija mogu je kontaktirati na broj telefona 098 943 2497.