Zoran Mamić otkrio postaje li izbornik i dodao: Dao sam ultimatum

Uzburkali su se duhovi u nogometnom savezu Ujedinjenih Arapskih Emirata nakon što je tamošnju A selekciju, nekoliko dana prije početka Azijskoga prvenstva, u prijateljskoj utakmici (2:0) šokirala reprezentacija Kuvajta pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Romea Jozaka.

Odjednom je opet na udaru Talijan na čelu reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, 65-godišnji Alberto Zaccheroni kojega tamošnji mediji “plaše” sad već proslavljenim trenerom Al Aina Zoranom Mamićem.

Ima li istine u tome da vas Emiraćani žele za izbornika umjesto Alberta Zaccheronija?, pitali smo jučer Zorana Mamića koji će sljedeća tri dana provesti u Zagrebu.

Mamić ispao od Jurčića u kupu

– Ta se priča vrti već mjesecima, no ne vidim u ovom trenutku da bi se to moglo realizirati. Pa Emirate upravo čeka Azijsko prvenstvo, a neposredno uoči velikog natjecanja pogotovo se ne može smjenjivati izbornika – kazao nam je Zoran Mamić, koji u UAE radi od siječnja 2017. godine, a zna se da mu je oduvijek od izborničke funkcije bila zanimljivija i privlačnija pozicija klupskoga trenera.

Inače, nogometnu reprezentaciju UAE do sada su vodila dvojica hrvatskih stručnjaka: Tomislav Ivić 1995. i Srećko Juričić 1999. godine. U toj zemlji Perzijskoga zaljeva izbornički posao očito nosi golem pritisak i očekivanja pa je tako Zaccheronijev prethodnik na klupi reprezentacije, Argentinac Edgardo Bauza, kod zahtjevnih šeika izdržao samo četiri mjeseca.

Zoran Mamić, koji to vrlo dobro zna, prošloga tjedna bio je finalist Svjetskoga klupskog prvenstva s Al Ainom i najavio je da bi uskoro trebao potpisati novi ugovor s tim klubom.

– Ugovor je na stolu, potpuno me zadovoljava, no klubu sam postavio ultimatum da ga neću potpisati dok ne riješe statuse nekih igrača koji su mi bitni. Očekujem da se to u sljedećem razdoblju završi pa bih po tom novom ugovoru trebao ostati u Al Ainu do 2021. godine – dodao je Mamić.

Prekjučer ste ispali iz Liga kupa od Jurčićeva Bani Yasa.

– Čestitao sam Kruni na pobjedi, zaslužio ju je, osobito kad onako temperamentno vodi utakmicu, baš u svome stilu. Mi smo u toj utakmici nastupili bez osmorice reprezentativaca – objasnio je Mamić, koji će za boravka u našim krajevima skoknuti i do Međugorja u posjet bratu Zdravku.

Inače, Mamićev Al Ain kalendarsku je godinu završio na trećem mjestu tamošnjeg prvenstva, s tri boda manje i utakmicom manje od vodećega Al Sharjaha. U prošloj sezoni bio je prvak Emirata i osvajač President’s kupa – bila je to prva, povijesna dvostruka kruna za Al Ain.

Kad smo se već dotaknuli Zaccheronijeva statusa i eventualne izborničke ponude Emiraćana za Zorana Mamića, o tome će se u Abu Dhabiju odlučivati nakon završetka Azijskog prvenstva koje počinje 5. siječnja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Naši treneri na cijeni u Aziji

Na njemu sudjeluju 24 reprezentacije, a među izbornicima koji će ih voditi nalazi se nekoliko uglednih, ali već pomalo ocvalih trenerskih imena. Tako Filipince vodi Sven-Göran Eriksson, Irance Carlos Queiroz, Kineze Marcelo Lippi, a na čelu momčadi Uzbekistana je Hector Cuper. Na popisu izbornika za ovo natjecanje je i naš susjed, Slovenac Srečko Katanec na klupi Iraka.

U Aziji, osim Romea Jozaka u Kuvajtu, kao izbornik A reprezentacije radi još jedan hrvatski stručnjak, 52-godišnji Đurđevčanin Petar Šegrt, koji se s reprezentacijom Maldiva ove godine proslavio osvajanjem Prvenstva Južne Azije. Šegrt je na Maldivima postao nacionalni junak.

Zlatko Kranjčar u Iranu vodi olimpijsku selekciju do 23 godine, kao i Rajko Magić u Kuvajtu.

