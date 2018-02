Šveđanka Charlotte Kalla predvodila skandinavsko slavlje

Švedska skijaška trkačica Charlotte Kalla osvojila je prvu zlatnu medalju na 23. Zimskim olimpijskim igrama u Pyeongchangu pobijedivši u skiathlonu, utrci na 15 kilometara podijeljenoj u dvije dionice, 7,5 km klasičnim i 7,5 km slobodnim načinom, dok je 37-godišnja Norvežanka Marit Bjoergen osvajanjem srebrnog odličja postala najuspješnija natjecateljica na ZOI svih vremena.

Za 30-godišnju Šveđanku ovo je peta olimpijska medalja, a četvrta u pojedinačnim disciplinama te ukupno njezino treće olimpijskom zlato. U Vancouveru 2010. godine bila je pobjednica na 10 km slobodnim načinom, dok je u Sočiju donijela pobjedu svojoj štafeti.

U Sočiju je u skiathlonu izgubila bitku s Marit Bjoergen kojoj je uzvratila u Pjongčangu. Ipak, i 37-godišnja legendarna Norvežanka je u cilj ušla s visoko uzdignutim rukama, jer je osvajanjem srebrnoj odličja, njezinog 11. u karijeri, čime je postala najuspješnijom natjecateljicom u povijesti ZOI. Bjoergen sada u svojoj kolekciji ima šest zlatnih, četiri srebrne i jednu brončanu medalju iz pet nastupa na olimpijskim igrama.

Bjoergen je za Kallom zaostala 7.8 sekundi, a do brončanog odličja dotrčala je 27-godišnja Finkinja Krista Parmakoski, kojoj je to prva pojedinačna olimpijska medalja. U kolekciji je do sada imala samo srebro u štafeti iz Sočija 2014. godine.

U skiathlonu nije bilo hrvatskih predstavnica. Vedrana Malec i Gabrijela Skender svoj će prvi nastup imati u utorak, 13. veljače, kad je na rasporedu sprint klasičnim načinom.

Skijaško trčanje (ž), skiathlon:

1. Charlotte Kalla (Šve) 40:44.9

2. Marit Bjoergen (Nor) 40:52.7 +7.8

3. Krista Parmakoski (Fin) 40:55.0 +10.1

4. Ebba Andersson (Šve) 40:55.8 +10.9

5. Jessica Diggins (SAD) 40:59.6 +14.7

6. Nathalie von Siebenthal (Švi) 41:02.5 +17.6

7. Teresa Stadlober (Aut) 41:11.5 +26.6

8. Natalia Nepriajeva (OSR) 41:17.9 +33.0

9. Heidi Weng (Nor) 41:25.6 +40.7

10. Stina Nilsson (Šve) 41:33.8 +48.9