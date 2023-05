Vulić: Gorica će se iščupati, Šibenik je razočarao, a mladi su me u HNL-u oduševili

Hrvatska nogometna liga posljednjih je godina sve zanimljivija, vaga između onih "manjih" i "većih" klubova ne naginje na jednu stranu, a iako prvaka već imamo (Dinamo), napeta je borba za treće mjesto, ali i za ostanak. O tome smo porazgovarali s legendarnim hrvatskim nogometašem, igračem i trenerom, čovjekom koji razvoj nogometa prati od 80-ih, Zoranom Vulićem (61).

Neće biti kalkulacija

– Drago mi je da ima šuga za gledanje ova zadnja kola. Ima puno potencijala za treće mjesto. Svaka je utakmica jedno malo finale. Nekako mi je objektivno da četiri "najjača kluba" budu na prve četiri pozicije. Malo mi je žao Istre jer igra dobar i kvalitetan nogomet i među rijetkima je u HNL-u koja nije mijenjala trenera. No Istra ima šanse uzeti četvrto mjesto. Gledajući formu, Rijeka se digla, sada i Osijek s Tomasom. Bit će zanimljivo do kraja – kaže nam Vulić pa se osvrće i na borbu za ostanak. Tamo su Gorica i Šibenik u razmaku od dva boda.

– Gorica je bila prikovana za dno, s dvije noge u drugoj ligi, a sada jednom pobjedom praktički rješava status prvoligaša. Svaka joj čast, sve nas je demantirala. Mislim da će se Gorica iščupati. Kada gledam Šibenik, on nije napravio što su svi očekivali, a to je bio siguran ostanak u HNL-u. Šibenik ima i težak raspored do kraja. Klub je to koji se pojačao, doveo je privatnog vlasnika koji je pokušao stabilizirati klub i vidi se da razmišlja ozbiljno. No Gorica godinama radi dobar posao u HNL-u, a Šibenik ove godine s puno promjena i vlasnika i trenera nije našao optimalnu formu.

Do kraja prvenstva još su tri kola i na pamet nam padaju kalkulacije. Osijek i Rijeka, koji se bore za Europu, do kraja igraju protiv Hajduka i Dinama, koji su se osigurali, hoće li ovi sigurni povući ručnu?

– Kada izađete na teren, pogotovo ovi veliki klubovi, idete po pobjedu bez obzira na kalkulacije i stanje na tablici. I Hajduk i Dinamo tražit će pobjede protiv Rijeke i Osijeka. Mislim da tako razmišljaju i igrači i treneri i ljudi u klubu. Ne mislim da će biti kalkulacija i da će Hajduk staviti slabiju momčad jer Kup igra kasnije. Mislim da treba i da će igrati najbolja momčad.

Zanimljivo, Hajduk i Šibenik 24. svibnja igraju finale Kupa, a četiri dana kasnije sastaju se u zadnjem kolu prvenstva. Ima li tu prostora za taktičke i psihološke igre jer, podsjetimo, Šibenik neće moći u Europu čak i da osvoji Kup.

– Hajduk je favorit, ali to je jedna utakmica, igra se na neutralnom terenu i realno sve je 50-50. To je Kup, iznenađenja su moguća. Šibenik može iznenaditi, igrači znaju da je ovo "sve". Trofej bi, unatoč svemu, bio velika stvar za njih, pogotovo u Dalmaciji, i to nad Hajdukom.

Pitali smo Zorana Vulića kako mu se HNL ove sezone čini općenito.

Vesele me mladi u HNL-u

– Mislim da je izjednačen. Favoriti koji su prije bili izraženi, sada nemaju momčad koja će se prošetati kroz prvenstvo. Drago mi je da je puno mladih igrača – sjajni su Frigan, Vušković, Brajković, Teklić, Brodić, Baturina... Svi su me se oni dojmili, uz Livaju, koji je, za mene, broj jedan. To je dobit u HNL-u, ta mladost i kvaliteta koju imamo. Pogledajte samo juniore Hajduka, kada vidite uvjete i ono što nam vrate, to je nevjerojatno. Na mladost se moramo osloniti. Draže mi je u HNL-u vidjeti naše dijete nego nekog slabijeg stranca koji mu uzima mjesto. Još da popravimo infrastrukturu i možemo postati ozbiljna liga.

Za kraj smo se dotaknuli i popularnog trenda u HNL-u, a to je promjena trenera.

– Kada dođe bilo kamo, Mourinho kaže da ga ne gledaju prvu godinu, nego tek drugu. To sve govori. Kontinuitet je najbitniji, bez njega nema rezultata. Kada sam bio igrač, trener je bio svetinja, u vrhu piramide, a danas je na dnu. Treba strpljenja, prebrzo i naglo mijenjamo stvari. Istra je primjer jer s Garciom je dugo, igra dobar nogomet, Lokomotiva s Čabrajom, Varaždin s Kovačevićem, Belupo sa Zekićem... oni svi imaju kontinuitet i igraju dobar nogomet. Veliki klubovi ne dopuštaju dva poraza i tako je teško raditi.